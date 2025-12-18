Устричный лист вместо рыбы? Этот секретный ингредиент заставит гостей забыть о «шубе»

Три пути к идеальной закуске без рыбы.

Новогодний стол в России традиционно ассоциируется с обилием блюд, среди которых доминируют те, что содержат рыбу — от селедки под шубой до слабосоленой красной рыбы.

Однако для тех, кто по веским причинам желает исключить рыбу из праздничного меню, современные кулинарные возможности предлагают множество изысканных альтернатив.

Шеф-повар Виктор Белей поделился с порталом «Городовой» своими соображениями о том, как достичь необходимой вкусовой насыщенности без использования морских даров.

Поиск насыщенности: от морепродуктов до речных деликатесов

Замена селедки — задача нетривиальная, поскольку эта рыба отличается высокой жирностью и ярким, насыщенным вкусом.

Шеф-повар утверждает, что справиться с этой задачей вполне реально, благодаря широкому ассортименту доступных сегодня продуктов.

“Однозначно, для тех, кто хочет заменить, то есть это несложно сделать, сейчас большой ассортимент разных продуктов, в том числе, морепродуктов”, — отмечает Белей.

Кандидатами на замену выступают такие морепродукты, как крабы, кальмары, креветки — соленые, маринованные или копченые. Эксперт считает, что в идеале замену стоит искать среди продуктов “схожих по происхождению”.

“Желательно, чтобы это был продукт, схожий по происхождению. То есть морепродукт или, возможно, это какой-то речной рак или какая-то улитка, устрица”.

Это позволяет сохранить общую гастрономическую направленность блюда.

Вегетарианский прорыв: устричный лист

Помимо морских альтернатив, шеф-повар Виктор Белей предлагает рассмотреть и овощные решения, которые могут стать настоящим открытием для вегетарианцев.

Он выделяет необычный ингредиент — лист, который называется устричным.

“Есть лист, называется он устричный. Он вроде бы как обычный лист, но при этом по вкусу очень похож на рыбу, морепродукты”.

Этот продукт можно просто покрошить поверх салата, создав иллюзию морского вкуса.

“Это будет очень круто и необычно”, — подчеркивает Белей.

Икра как выход для нелюбителей селедки

Для тех, кто не ест селедку, но не возражает против рыбных продуктов в целом, существует еще один простой и эффектный способ замены — икра. Если красный или черный деликатес кажется избыточным, можно обратиться к более доступным аналогам.

“Понятно, что можно заменить икрой при желании, кто не ест слетку, но при этом есть возможность купить икру щучью, икру красную или икру черную”.

Икра щуки, например, может стать прекрасным дополнением к закускам, сохраняя праздничный тон без необходимости использования самой селедки.

В конечном итоге, успех замены зависит от кулинарной фантазии.

“В принципе, это вполне реально. Все зависит только от шеф-повара, который это будет готовить, или от повара”, — заключает Виктор Белей, подтверждая, что новогодний стол может быть разнообразным и вкусным, даже если из него исключить классические рыбные компоненты.

