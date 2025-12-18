Городовой / Город / Дом, который повис в воздухе: как спасали дачу с бомондом Кшесинской и Шаляпина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кто под шубой: исторический спор о первом слое селедки Общество
Когда мобильная связь подвела, выручил старый кабель: в Петербурге взлетел спрос на проводной интернет Город
Петербургский храм, который обманет вас своим возрастом: что скрывает подворье монахинь на Роменской Город
Ходят за атмосферой: какие музеи петербуржцы любят больше всего Город
Чей двор в «чёрном списке»: ГАТИ назвала четыре очага дворовых нарушений парковки в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Дом, который повис в воздухе: как спасали дачу с бомондом Кшесинской и Шаляпина

Опубликовано: 18 декабря 2025 12:15
Дом Кшесинской
Дом, который повис в воздухе: как спасали дачу с бомондом Кшесинской и Шаляпина
Городовой ру

На тихой Морской улице в Комарово старый деревянный дом пережил несколько совершенно разных ролей.

Дачу на Морской улице начали строить в начале XX века в стиле модерн. Имя архитектора не сохранилось, зато известно имя владельца — Александра Мечиславовича Юхневича, театрального деятеля, заведовавшего комиссией Невского Общества устройства народного развлечения.

Дом быстро вошёл в моду: его сдавали внаём, сюда на лето выезжали артисты и столичная публика. С дачей связывают имя примы Мариинского театра Матильды Кшесинской — по устным свидетельствам, она проводила здесь сезоны, и к ней в гости съезжался петербургский бомонд. В числе завсегдатаев называют и Фёдора Шаляпина, а позже дачу снимала семья подрядчика Крусанова.

Детский сад Минобороны и развалины

После революции дача сменила роль: при СССР здесь работал выездной детский сад Министерства обороны. К концу 1990-х дом оказался фактически бесхозным и стремительно разрушался: сгнил фундамент, исчезла резьба по дереву, утратились кафельные печи и часть декора.

К началу 2010-х от "самой красивой дачи Комарова" оставалась скорее тень, чем дача с бомондным шлейфом.

Дом на домкратах

Спасти дом удалось уже в наше время. Новый владелец заказал полную реставрацию: сруб «вывесили» — подняли на домкратах, разобрали старый фундамент и залили новый, заменили нижние венцы, вернули исторический облик фасадам.

Работа заняла несколько лет, с 2015 по 2018-й. Сегодня дача Юхневича снова похожа на деревянную сказку в зелени — уже как выявленный объект культурного наследия. И если пройти по Морской улице и вдруг увидеть резной дом, который будто только что сошёл с дореволюционной открытки, это, скорее всего, он — дом, удержанный в воздухе между прошлым Кшесинской и чьим-то аккуратным настоящим.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью