Дом, который повис в воздухе: как спасали дачу с бомондом Кшесинской и Шаляпина

Дачу на Морской улице начали строить в начале XX века в стиле модерн. Имя архитектора не сохранилось, зато известно имя владельца — Александра Мечиславовича Юхневича, театрального деятеля, заведовавшего комиссией Невского Общества устройства народного развлечения.
Дом быстро вошёл в моду: его сдавали внаём, сюда на лето выезжали артисты и столичная публика. С дачей связывают имя примы Мариинского театра Матильды Кшесинской — по устным свидетельствам, она проводила здесь сезоны, и к ней в гости съезжался петербургский бомонд. В числе завсегдатаев называют и Фёдора Шаляпина, а позже дачу снимала семья подрядчика Крусанова.
Детский сад Минобороны и развалины
После революции дача сменила роль: при СССР здесь работал выездной детский сад Министерства обороны. К концу 1990-х дом оказался фактически бесхозным и стремительно разрушался: сгнил фундамент, исчезла резьба по дереву, утратились кафельные печи и часть декора.
К началу 2010-х от "самой красивой дачи Комарова" оставалась скорее тень, чем дача с бомондным шлейфом.
Дом на домкратах
Спасти дом удалось уже в наше время. Новый владелец заказал полную реставрацию: сруб «вывесили» — подняли на домкратах, разобрали старый фундамент и залили новый, заменили нижние венцы, вернули исторический облик фасадам.
Работа заняла несколько лет, с 2015 по 2018-й. Сегодня дача Юхневича снова похожа на деревянную сказку в зелени — уже как выявленный объект культурного наследия. И если пройти по Морской улице и вдруг увидеть резной дом, который будто только что сошёл с дореволюционной открытки, это, скорее всего, он — дом, удержанный в воздухе между прошлым Кшесинской и чьим-то аккуратным настоящим.