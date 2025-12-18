Шпаргалка для Гулливера: где в Петербурге висит таблица Менделеева размером с дом

Но не пытайтесь списать: при ближайшем рассмотрении окажется, что в этой таблице чего-то не хватает.

У Московского проспекта, 19, рядом с НИИ метрологии имени Менделеева, одна из стен смотрит на сквер не окнами, а формулами. На гладкой поверхности выложена мозаичная Периодическая система: девять метров в высоту, около семидесяти квадратных метров площади — действительно шпаргалка для великана.

Панно появилось в 1935 году, когда в сквере уже стоял памятник Менделееву работы скульптора Ильи Гинцбурга. Вместе они образуют небольшой мемориал человеку, который сделал химию системой, а не перечнем «вещей в банках».

Историческая, а не школьная

Таблица на стене — не точная копия современных учебников, а историческая версия. В её основу легло восьмое, последнее прижизненное издание "Основ химии" 1906 года. Элементы, открытые при жизни учёного, выделили красным цветом, те, что добавились с 1907 по 1934 годы, — синим.

После этого периодическую систему ещё не раз дополняли, так что мозаика сегодня выглядит как застывший кадр: мир науки давно ушёл дальше, а городская стена хранит "срез" начала ХХ века.

Метрология, химия и сквер

То, что панно расположено именно на здании Палаты мер и весов (ныне ВНИИМ), не случайно. Менделеев был не только автором Периодического закона, но и первым управляющим Главной палаты мер и весов, проводившим в России метрологическую реформу.

Сквер, памятник учёному и его таблица на стене напоминают: за сухими цифрами, эталонами и формулами всегда стоит человек, который однажды разложил хаос элементов по клеточкам — а город аккуратно вынес эти клеточки на фасад.