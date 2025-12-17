Когда мобильная связь подвела, выручил старый кабель: в Петербурге взлетел спрос на проводной интернет

Компании все чаще рассматривают кабельный интернет в качестве ключевой инфраструктуры для развития своих проектов.

В 2025 году в Петербурге отмечается увеличение интереса к стационарному интернету на фоне регулярных перебоев в работе мобильной связи, сообщает «Деловой Петербург».

Горожане и организации возвращаются к проводным каналам как более надёжному решению для доступа в сеть.

В текущих условиях кабельный интернет становится основой цифровой инфраструктуры для бизнеса и частных пользователей.

Директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров считает, что в условиях нестабильной мобильной связи проводной интернет становится не просто альтернативой, а ключевым каналом для передачи данных. Он уточняет:

"В условиях, когда мобильная связь может неожиданно исчезнуть, проводной интернет из альтернативного варианта превращается в критически важный канал связи.

С экономической точки зрения выбор в пользу фиксированного интернета — это инвестиция в предсказуемость и непрерывность".

Операторы фиксируют устойчивый рост числа подключений к домашнему интернету как для базовых, так и для скоростных тарифов. В пресс-службе ПАО «Ростелеком» подчеркивают:

Год ещё не завершён, но можно отметить устойчивый рост абонентской базы домашнего интернета.

Традиционно высокий спрос на подключение приходится на III квартал, что связано с сезонными факторами: началом учебного года, активизацией жилищного рынка и возвращением горожан к плановому ритму жизни после летнего периода.

Развитие инфраструктуры в Петербурге продолжается: растёт число магистральных линий, транспортных сетей и новых подключений PON/GPON.

Однако есть и слабые места — сюда относятся старые дома, трудности доступа к техпомещениям и работа управляющих компаний.

Провести новые кабельные линии в городе зачастую сложно, поскольку такие работы требуют согласований и существенных вложений.

Окупаемость подобных инвестиций значительно ниже по сравнению с развитием мобильной инфраструктуры. Это усложняет возможности для новых компаний выйти на рынок фиксированных услуг.

Спрос на кабельное подключение, по мнению TelecomDaily, сегодня напоминает ситуацию четырёхлетней давности, когда проводные сервисы получили новый импульс в период массовых ограничений.

Ожидается, что при сохранении нестабильности мобильного интернета этот интерес будет сохраняться и в будущем году. При этом фиксированный интернет остаётся основой для сервисов гостевого доступа Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти действует 620 точек Wi-Fi, предназначенных для пользователей в случае временных отключений мобильной связи.

Подобные шаги способствуют поддержанию устойчивого доступа к цифровым услугам даже при перебоях в работе мобильных операторов.

