Метеозависимые петербуржцы встретят 2026‑й год, схватившись за голову

В конце декабря 2025 года петербуржцам рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию из-за ожидающихся магнитных возмущений. Уже сейчас ученые говорят об увеличении вспышек на поверхности Солнца.
Эта неблагоприятная ситуация будет длиться всю последнюю неделю уходящего года и может сохраниться вплоть до первых минут 2026-го, сообщает Neva.Today.
Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщают, что причиной аномальной активности станет корональная дыра огромного размера.
В результате потоки солнечного ветра достигнут Земли, спровоцировав устойчивые колебания магнитного поля. Особенно стоит быть настороже людям, чувствительным к погодным изменениям.
Ранее специалисты уже предупреждали о грядущих геомагнитных возмущениях. По их словам, очередная магнитная буря будет вызвана двумя плазменными выбросами.