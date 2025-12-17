Новый год на работе: какой тренд выбирают петербуржцы

Стоимость аренды банкетных залов и ресторанов для корпоративных мероприятий во второй половине 2025 года начинается от 7 тысяч и может достигать 32 тысяч рублей на одного участника.

Об этом в интервью «МК в Питере» рассказала Юлия Малецкая из агентства, специализирующегося на деловых поездках и организации праздников.

Окончательная сумма зависит от множества факторов: расположения, востребованности площадки, даты и дополнительных услуг.

Наиболее высокий спрос на подобные мероприятия обычно фиксируют в декабре, особенно в последнюю рабочую пятницу месяца — в 2025 году это 26 декабря.

Для тех, кто хочет снизить расходы, организаторы предлагают вариант объединённых корпоративов, когда несколько компаний собираются вместе.

Такое участие в среднем обходится в 5 тысяч рублей за человека, при этом гостям предоставляется готовая развлекательная программа с артистами, ведущими и праздничным меню.

Однако совместные праздники подходят не всем. В этом случае коллективы могут оказаться в одной локации вместе с другими компаниями: среди гостей могут быть и инженеры, и врачи, и представители пищевой промышленности, и сотрудники фармацевтической отрасли.

Одни ограничиваются только своим коллективом, а другие легко заводят новые знакомства, отмечая праздник в шумной и весёлой обстановке.

Для фирм, организующих мероприятия исключительно для своих сотрудников, актуальными остаются индивидуальные сценарии. Чаще всего обращаются за созданием оригинальных фотозон, необычных развлечений и подготовкой неожиданных подарков.

Как отмечает Юлия Малецкая, ключевым фактором успеха считается приглашение особых для коллектива гостей, включая партнёров из других городов или стран, либо любимых сотрудниками артистов.

В числе самых популярных у крупных компаний решений — аренда необычных пространств: творческие лофты, залы музеев, филармоний или выездные комплексы на природе с полной инфраструктурой, включая временные санитарные удобства.

Декор в русском стиле по-прежнему востребован, его актуальность сохраняется для новогодних вечеринок cезона 2025–2026 годов, что также подтвердила Юлия Малецкая.

Светлана Медведева, возглавляющая одно из ивент-агентств, сравнила примерные расходы для коллективов Петербурга. Без расчёта эксклюзивных проектов и алкоголя, на одного участника придётся потратить от 5 до 8 тысяч рублей.

Для события, рассчитанного на 100 человек в декабре 2025 года, итоговые затраты могут составить от 5 до 9 миллионов рублей, куда входят:

аренда помещения,

питание,

разработка концепции и программы,

выступления артистов и работа ведущего,

техническое обеспечение,

декор,

услуги фотографа и видеосъёмка,

организационные моменты.

В эту сумму не включены гонорары популярных приглашённых звезд — их стоимость может существенно различаться.

За минувший год цены на корпоративные праздники увеличились примерно на 30 процентов, что связано с удорожанием услуг кейтеринга, декораторов, артистов и технических специалистов.