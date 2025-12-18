Петербургский храм, который обманет вас своим возрастом: что скрывает подворье монахинь на Роменской

Его фасады выглядят так, будто их строили в эпоху Ивана Грозного — но возраст храма легко перепутать на сто лет.

Храм святителя Петра построили в 1911–1912 годах на месте пустыря бывшей Московской (Ямской) слободы. Архитектор Андрей Аплаксин оформил его в неорусском стиле — с асимметрией, шатрами, кокошниками и приёмами Псковско-Новгородской школы.

Поэтому храм и сегодня выглядит "старше" окружающих кварталов: будто перенесли фрагмент древнего города и аккуратно вставили в петербургскую застройку.

Подворье монастыря, основанного женщиной

История начинается не с архитекторов, а с Александры Филипповны фон Розе — дворянки, которая ещё в 1880-х создала женскую общину в своём имении Творожково. Позднее община стала монастырём, и для него организовали два подворья в Петербурге.

Участок на углу Роменской приобрёл купец Пётр Семёнов со своей супругой Александрой Филипповной — той самой фон Розе. Они же подали прошение на строительство "каменного дома с церковью"».

Так храм оказался связан сразу с двумя редкими для того времени сюжетами: женской инициативой и активным участием мирян.

Подпись последнего императора

Проект подворья с церковью был одобрен лично Николаем II — высочайшим указом от 3 июля 1911 года. Для городского прихода это решение означало многое: статус, гарантированный бюджет и быстрое начало работ.

Стройка заняла всего год. Уже в декабре 1912-го главный престол освятили.

Разрушение и возвращение

В 1930 году храм закрыли, а через два года здания отдали заводу "Гидравлик". Шатры разобрали, барабаны сняли, фасадные росписи уничтожили. Храм перестал быть узнаваемым — лишь в плане можно было догадаться о его прошлом.

В 1994 году комплекс вернули епархии. С тех пор идут реставрационные работы: сначала восстановили кровли, затем — шатры, в 2014 году — основной купол и четыре малых. Сейчас по архивам воссоздают утраченный иконостас.