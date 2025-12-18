Ходят за атмосферой: какие музеи петербуржцы любят больше всего

Санкт-Петербург предлагает множество пространств, где время, кажется, замедляет свой бег, позволяя зрителю соприкоснуться с историей.

Некоторые музеи города обладают особой, осязаемой атмосферой, схожей не столько по тематике, сколько по духу, который хранят их старинные интерьеры.

Два таких места — Музей Арктики и Антарктики и Кунсткамера — оставляют неизгладимое впечатление.

Дух первооткрывателей в ледяных чертогах

Посещение Музея Арктики и Антарктики вызывает ощущение погружения в романтику великих экспедиций.

Здесь ощущается чистейший дух первооткрывателей, тех, кто “ради идеи плыли, ехали и шли в абсолютную неизвестность, несмотря на опасности и риск пропасть где-то там в суровых северных льдах”.

Реальное снаряжение с дрейфующих станций, оборудование, вывезенное из дальних походов, и даже фрагмент глобуса, которому “на секундочку — больше 80 лет”, делают прочитанное ранее — ощутимым и визуально понятным.

Петербуржцы делятся воспоминаниями:

“Музей Арктики и Антарктики в детстве-юности был одним из моих любимых музеев наряду с Военно-морским, Артиллерийским и Зоологическим”.

Особое место в этих воспоминаниях занимает настоящий самолет под куполом — экспонат, который, по утверждению сотрудников, участвовал в экспедиции «Челюскина».

Атмосферу музея усиливают его интерьеры — “поскрипывающий паркет, деревянные витрины, мощные колонны, сводчатые потолки, нарядная лепнина”.

Считается, что именно эта “олдскульность” создает эффект «портала в „Два капитана“», который был бы утерян в современном, обновленном пространстве. Любопытной деталью является и скрытое сокровище:

“В окно второго этажа возле лестницы можно полюбоваться на часы соседнего здания, которое такого же возраста как музей, и оно вместе с часами прекрасно”.

Олдскульность Кунсткамеры: от диковинок до народов

Эта любовь к старинным интерьерам и ощущению прошлого находит отклик и в залах Кунсткамеры.

Многие могут считать, что здесь хранится “пыльное старьё, которое пора обновлять”, но для ценителей музей, основанный Петром, предстает именно таким — пропитанным духом странствий и далеких стран.

При этом многие посетители, особенно дети, направляются сюда не за этнографией.

“Это ведь для многих удивительно — что вообще-то Кунсткамера — про народы и их традиции, а не только про товарищей в банках, ради которых часто туда и идут”.

Несмотря на свой возраст, музей интегрирует и новые элементы.

“Электронная викторина про историю Кунсткамеры очень неплоха — можно с пользой посидеть отдохнуть”.

Однако современные интерактивные экраны, предлагающие примерить исторический костюм, ведут себя своеобразно: они “живут своей жизнью”.

Соседство любимых пространств

Рядом с Кунсткамерой находится еще один музей, который, по мнению некоторых ценителей, разделяет общую атмосферу “поскрипывающего паркета” — Зоологический музей.

Хотя он не так популярен, как его знаменитый сосед, он также является частью старого академического ансамбля, тесно связанного с духом научных изысканий и первооткрывательства, столь любимым в Петербурге.

