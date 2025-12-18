«Байкшеринг» и «бумераскер»: как жить, когда каждый день рождается слово

Русский язык демонстрирует поразительную пластичность и скорость адаптации к реалиям времени.

По данным ведущего научного сотрудника ИЛИ РАН Валерия Ефремова, в 2025 году в активный лексикон вошло порядка 90 новых слов и словосочетаний.

В этом потоке неологизмов встречаются как термины, связанные с технологиями, так и слова, отражающие общественные явления — например, “лабубомания” и “нацмессенджер”.

Подобный темп вызывает закономерный вопрос: почему язык так стремительно обрастает новыми единицами и нужно ли носителю языка успевать за этим прогрессом?

Фиксация неологизмов: от 60-х до наших дней

О том, как устроен процесс “ловли” новых слов, рассказывает Екатерина Зорина — кандидат филологических наук, доцент Кафедры русского языка СПбГУ и руководитель Лингвистической клиники СПбГУ.

Она подтверждает данные о масштабном пополнении словаря:

“Действительно, лексикографический ресурс «Новое в русской лексике» (ИЛИ РАН) зафиксировал 90 новых слов и словосочетаний”.

Цель этого ресурса — не просто собрать причудливые новинки, а именно фиксировать неологизмы, то есть те новые слова, которые реально вошли в обиход.

Екатерина Зорина отмечает в беседе с «Городовой», что эта работа ведется десятилетиями:

“Работа, связанная с фиксацией неологизмов (новых слов), началась еще в 60-е года”.

Слова как индикаторы общественной значимости

Появление нового слова — это всегда сигнал о том, что в жизни общества появилось нечто важное, требующее языкового обозначения. Слово не приживается, если явление, которое оно называет, не нужно носителям языка.

“Новые слова и словосочетания называют то, что важно для жизни общества: ни одно слово не будет использоваться, если то, что оно называет не важно или не нужно носителям языка и обществу”, — поясняет эксперт.

Термины вроде “байкшеринг”, “бедроттинг”, “бумераскер” или “вайб-кодер” отражают развитие транспортных систем, социальных групп и цифровых профессий. Они становятся частью повседневного общения.

Нужно ли успевать за прогрессом?

Вопрос о необходимости постоянного освоения новых лексических единиц неоднозначен, но естественность процесса лингвисты ставят во главу угла.

По мнению Екатерины Зориной, для активного человека процесс освоения языка происходит органично.

"Если человек ведет активную жизнь: работает, учится, общается, читает медиа, следит за новостями, развитием научно-технического прогресса, имеет увлечения, то не успеть не получится”.

Эти слова присутствуют в медийном пространстве и речи окружающих.

В современном мире, насыщенном технологиями, полное игнорирование новых терминов становится невозможным. Эксперт ставит риторический вопрос, подчеркивающий эту неизбежность:

“Можно ли сегодня обойтись без знания слов «нацмессенджер» или «нейросеть»?”.

Таким образом, стремительное пополнение русского языка — это не прихоть лингвистов, а прямое отражение стремительных изменений в жизни общества.

