Невский проспект обновят в 2026-м: как преобразят сердце Петербурга?

В Санкт-Петербурге к 2026 году планируют провести замену тротуарной плитки на Невском проспекте. Об этом сообщил заместитель губернатора города Евгений Разумишкин во время радиомарафона.
По его словам, работы обещают завершить либо к концу 2026 года, либо в начале 2027-го.
Также городские власти намерены опередить установленные сроки и закончить обновление фасадов и кровель домов, выходящих на главную магистраль города.
Вице-губернатор отметил, что эта программа должна завершиться уже в следующем году. Речь идёт о комплексном благоустройстве центральной части города.
Отдельное внимание уделяется реставрации исторических зданий. Так, до конца 2026 года планируется восстановить один из старинных объектов на Невском проспекте.
На реставрацию Серебряных рядов выделено около 27 миллионов рублей.
