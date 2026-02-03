На час в раствор — и лейка для душа чище новой, напор, как у Ниагарского водопада

Во многих ванных комнатах можно заметить, что напор душа со временем уменьшается. Чаще всего причина тому - скопление известкового налета в отверстиях душевой лейки из-за жесткой воды. Отверстия такие мелкие, что забиваются достаточно быстро. Но и решить эту проблему тоже можно быстро. Для простейшей чистки потребуется 5 минут вашего времени и пакетик лимонной кислоты, пишет Роскачество.

Как почистить лейку, которую можно снять

Если лейка откручивается, почистить ее проще простого.

Наполните таз или ведро горячей водой. Растворите в ней 3-4 столовые ложки лимонной кислоты.

Погрузите в воду съемную душевую лейку, чтобы отверстия были покрыты водой. Ваша работа закончена. Теперь просто оставьте лейку отмокать примерно на 60 минут. А через час достаньте и хорошо промойте под сильной струей воды. Принимать душ снова будет комфортно.

Как почистить лейку душа, не снимая

Если лейка не снимается, или откручивать ее сложно, почистить ее все равно можно. Возьмите крепкий полиэтиленовый пакет, налейте в него:

1 стакан горячей воды

добавьте 2-3 столовые ложки лимонной кислоты

Опустите лейку на дно ванны и наденьте на нее пакет так, чтобы она полностью оказалась в растворе. Плотно перевяжите пакет резинкой или скотчем. Оставьте состав действовать на 1-2 часа, затем снимите пакет и включите душ на несколько минут, чтобы промыть.

Лимонная кислота эффективно растворяет накипь и известковый налет. Лейка снова будет работать, как новая. Приятный бонус — она станет заметно чище снаружи и будет блестеть. А если вам нужно почистить сковороду, прочитайте этот лайфхак.