Не сорт, а счастье: с куста по 2 ведра - томаты сладкие, упругие, не трескаются

Томаты - культура с характером! Не каждый дачник может похвастаться успехами в их выращивании. Неправильный уход на этапе рассады, ошибки при пересадке могут стоить огороднику слишком дорого. Поэтому важно подбирать стойкие разновидности, которые дадут урожай при минимальной заботе и при любых погодных условиях. Сорт "Клуша" - один из таких.

Особенность сорта

По мнению опытного агронома и автора блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, разновидность заслуженно считается одной из лучших. Растения сорта компактные, имеют ограниченный рост. Их высота редко превышает полметра. Стебли у томатов крепкие, а густая листва практически полностью скрывает плоды, что создает дополнительную защиту. Многие дачники успешно выращивают "Клушу" даже на подоконниках.

Плоды

Что касается плодов, то они собраны в кисти по 7 штук, расположены очень плотно. Помидоры имеют округлую форму с легким приплюснутым видом. При полном созревании плоды становятся насыщенно красными. Все помидоры отличаются однородностью размеров. Кожица у томатов прочная, благодаря чему они не склонны к растрескиванию. Мякоть сладкая и плотная, что делает томаты удобными для приготовления заготовок.

Отзыв

"Кусты томатов "Клуша" росли очень интересно - они были небольшими, и казалось, что все помидоры прячутся внутри густых листочков. Урожайность у меня получилась не очень большой, так как на улице постоянно падала температура и некоторые завязи просто опадали. Вкус у томатов приятный, насыщенный, но при этом не грубый. В салатах они дают ароматный сок. Из-за неблагоприятной погоды помидоры созрели за 97 дней. Это немного дольше обычного, но результат порадовал", - рассказал Владимир из Уфы.

