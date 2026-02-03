Городовой / Полезное / Американка посетила русский супермаркет — и потеряла дар речи: холодец, солома и консервы из медведя
Американка посетила русский супермаркет — и потеряла дар речи: холодец, солома и консервы из медведя

Опубликовано: 3 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Американка посетила русский супермаркет — и потеряла дар речи: холодец, солома и консервы из медведя
Американка посетила русский супермаркет — и потеряла дар речи: холодец, солома и консервы из медведя
legion-media

Россия кажется абсолютно другим миром для многих американцев. Они считают, что в нашей стране стоит вечный мороз, а по улицам бродят медведи и люди в теплых шубах.

Особенно загадочным кажется русский быт. Например, продукты, которые можно увидеть на полках местных магазинов. Одна американка решила заглянуть в российский супермаркет и потеряла дар речи, сообщает TrueStory Travel.

Вареники и творог
Вареников в США просто не существует. Ближайший аналог — дамплинги (dumplings), но они больше похожи на пельмени. Еще больше удивления вызвал глазированный сырок.

Другу американки пришлось объяснять, что это как начинка от вареника, только без теста, твердая и покрытая шоколадом. Если есть холодным, напоминает мороженое.

"В этом месте мозг Лиззи начал медленно закипать", — отметил автор блога.

Русские десерты
Американка наотрез отказывалась пробовать сладкую соломку. Девушка рассказала, что в бабушкином сарае тоже есть солома, но она несъедобна. В отделе тортов возникли новые сложности. Американка не понимала, почему в «Медовике» нет меда и зачем торт из слоеного теста называть именем французского императора.

Молочка
Товарищ гостьи из США не знал, как объяснить ей, что такое кефир. В итоге он сказал, что это «прокисшее молоко». Еще больше поразил «Снежок» — сладкий вариант "прокисшего молока".

Холодец и консервы
Холодец вызвал предсказуемую реакцию. Описание состава — свиные уши, ноги, щечки в застывшем жире с желатином — чуть не лишило американку аппетита.

Но самое сильное впечатление произвели консервы. Например, шокировал паштет из кролика. В США эти милые пушистики — домашние питомцы, а не еда. Когда американка увидела консервы из медведя, даже выругалась.

"Она, конечно, слышала, что в России много медведей, но чтобы из них делали консервы — это уже чересчур", — отметил блогер.

Ранее эмигрант из Тюмени рассказал, как живут пенсионеры в Германии.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
