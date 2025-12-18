«Волшебный час»: правда ли, что можно купить билеты дешевле в 3 часа ночи

Среди путешественников бытует множество легенд о том, как поймать минимальную цену на авиабилеты.

Одна из самых устойчивых гласит о необходимости завести будильник на 3 часа ночи с понедельника на вторник и бронировать билет ровно за 54 дня до намеченной даты вылета.

Существует ли на самом деле этот “волшебный час”, когда билеты стоят дешевле всего? Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, развеивает этот миф в беседе с «Городовой».

Развенчание ночной магии

Наталья Ансталь Туризм “Конечно, нет. Никакого волшебного часа, к сожалению, не существует”, — утверждает Наталья Ансталь, опровергая широко распространенное поверье.

Однако эксперт отмечает определённые тенденции, которые могут сыграть на руку экономным пассажирам.

“Есть определенные тенденции, что авиабилеты становятся дешевле часто ночью, либо вот рано утром. То есть это примерно часов с восьми и до утра”.

Эксперт логично объясняет причину этого явления: если бы о “волшебном часе” знали все, он бы перестал быть таковым.

“Просто себе представьте, если бы существовал какой-нибудь волшебный час, о котором мы все бы знали, он явно бы не был самым дешевым, потому что такое количество людей приходило бы на сайт авиакомпании покупать билеты, и как следствие это наращивало бы спрос и цену”.

Мониторинг и гибкость — главные союзники

Ключ к экономии лежит не в конкретном времени, а в постоянном контроле за рынком.

“Здесь помните о том, что мониторинг, гибкость дат, времени вылета и все остальное — это то, что и приведет вас к экономии”, — подчеркивает специалист.

В сфере туризма царит постоянная изменчивость:

“Мы всегда говорим о том, что в туризме нет фиксированной цены, есть только динамичная цена”.

Стоимость формируется под влиянием множества факторов.

Тем не менее, стремление купить билет ночью или рано утром может быть оправданным. В это время суток на сайтах авиакомпаний наблюдается наименьшая активность.

“Действий на сайте авиакомпаний совершается мало, поэтому могут снижаться цены для того, чтобы, так сказать, вас простимулировать к покупке”.

В то время как в середине дня люди, желающие “купить здесь и сейчас”, создают искусственный ажиотаж, поднимающий стоимость.

Дни недели и время вылета: реальные рычаги влияния

Помимо времени суток, существенную роль играет день недели. Существует поверье, что именно начало недели приносит скидки.

“Покупайте билеты с понедельника по среду, потому что есть такое, скажем, поверье, что в начале недели после выходных как раз-таки скидки и какие-то акции, они наиболее вероятны, чем в любой другой день”.

В противоположность этому, период с пятницы по воскресенье является временем пикового спроса.

“Если вы будете покупать их с пятницы по воскресенье, там наиболее высокий спрос”.

Это касается и дат вылета. Перелёты в выходные дни — “это самые дорогие билеты”. Если к выходным добавить праздники, цена взлетает еще выше.

Эксперт советует обратить внимание на наименее востребованные слоты.

“Если вы будете вылетать где-нибудь в середине недели, это те дни, которые пользуются спросом меньше всех”.

Перелёты в середине дня или вечерние рейсы часто менее привлекательны для большинства путешественников, стремящихся максимально использовать отпускное время, и поэтому они, как правило, оказываются дешевле.

Главный вывод остается неизменным: для достижения максимальной экономии необходимо постоянно отслеживать изменения и проявлять гибкость в выборе дат и времени.

