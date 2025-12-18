Аэропорты строят, а цены шепчут: куда едут богатые и знаменитые за настоящими впечатлениями в России

4 региона России, которые нужно посетить, пока они не стали «слишком модными».

В последние годы наблюдается любопытный сдвиг в предпочтениях российских туристов. Желание исследовать собственную страну, помноженное на улучшение инфраструктуры, выводит на первый план регионы Русского Севера и Арктической зоны.

В 2024 году эти территории приняли около 3 миллионов путешественников — рост на 7% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается дальнейшее увеличение, что свидетельствует о мощном интересе к суровым, но манящим пейзажам.

Рост интереса и новые возможности

По данным экспертов, “спрос на арктические туры увеличивается в среднем на 30% в год”. Путешественники теперь рассматривают не только традиционный летний сезон, но и “межсезонье”.

Рост турпотока объясняется двумя ключевыми факторами, как указывает Артур Агафонов, представитель маркетплейса BestArctic.ru.

“Во-первых, наблюдается общемировая тенденция к развитию внутреннего туризма”.

В нынешних условиях россияне активно “исследуют свою страну, открывая для себя ранее малоизвестные уголки”. Во-вторых, Север активно модернизируется:

“Строятся новые аэропорты (на Камчатке, в Новом Уренгое, Магадане и в Мурманске), появляются современные гостиницы, базы отдыха и глэмпинги”.

Не отстает и гастрономия:

“Северная кухня уже завоевала признание, а рестораны могут соперничать с московскими”.

Важным шагом стало повышение транспортной доступности. Открытие нового терминала в аэропорту Мурманска 20 ноября стало “сильным импульсом для развития всего региона”, увеличив мощность до трех миллионов пассажиров в год.

Вологда и Карелия: доступное знакомство с Севером

Наиболее доступными для широкого круга туристов остаются Архангельская, Вологодская области и Республика Карелия.

Вологодчина — это сокровищница истории с более чем 3500 памятниками, включая уникальный Ферапонтов монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО. Помимо экскурсионного отдыха, здесь можно посетить резиденцию Деда Мороза.

Поездки сюда популярны как короткие туры выходного дня:

“Стоимость трехдневного автобусного тура из Москвы — от 20 тыс. рублей на человека”.

Карелия предлагает поразительное сочетание природных чудес — водопад Кивач, парк «Паанаярви» — и знаковых мест вроде горного парка «Рускеала» и острова Кижи.

Как отмечает Екатерина Шохина в журнале «Профиль», любителям активного отдыха доступны велосипедные туры, скалолазание и летние сплавы. Зимний сезон также предлагает лыжи и сноуборды.

Шестидневный тур, охватывающий регион “с юга на север”, обойдется в сумму от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Мурманск: ворота в Арктику и гастрономический рай

Мурманск, именуемый «воротами в Арктику», предлагает полный спектр северных впечатлений. Артур Агафонов подчеркивает:

“от созерцания величественного северного моря и завораживающего полярного сияния до встречи с китами”.

Преимуществом является и логистика: перелет из Москвы занимает всего 2,5 часа, а билеты можно найти “от 5000 рублей”.

Трехдневный тур в Мурманскую область стартует от 20 тыс. рублей. Однако истинная изюминка региона — гастрономия Териберки.

Здесь подают “свежайшие морепродукты Баренцева моря: треска, краб, креветки и гребешки с минимальной обработкой”. Средний чек в таких заведениях держится на уровне 1500–2000 рублей.

Мурманская область также становится горнолыжным направлением. Сезон катания здесь длится с ноября по июнь, а рельеф Хибинских хребтов, с его обширными цирками и плоскими вершинами, идеально подходит для фрирайда.

Дневной ски-пасс на курорте «Большой Вудъявр» в высокий сезон значительно доступнее, чем на юге: 2,6 тыс. рублей против 4,1 тыс. рублей в Красной Поляне.

Искушение экстримом: туры за грань цивилизации

Поездки в более отдаленные арктические территории — Ямал, Ненецкий округ, север Красноярского края и Якутии — остаются прерогативой состоятельных путешественников.

Сложности с логистикой и высокая стоимость делают такие маршруты, часто организуемые на ледоколах или заказных вертолетах, крайне дорогими.

На Чукотке 13-дневный круиз на остров Врангеля может стоить до 1,5 млн рублей с человека. Неделя в арктической Якутии начинается от 320 тыс. рублей.

Камчатка, куда можно добраться только самолетом, также требует значительных вложений — от 200 тыс. рублей за неделю. Перелет из Москвы обойдется в 30–60 тыс. рублей.

Здесь туристов ждут снегоходное сафари к вулканам, хаски-сафари и экстремальный хели-ски.

Гостям предлагают “возможность расположиться вдали от цивилизации в уютных эко-сферах и коттеджах с панорамными окнами, греться в бане в ожидании северного сияния”.

Север манит своей первозданностью, предлагая впечатления, недоступные на традиционных южных курортах.

