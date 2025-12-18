Городовой / Город / Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы
Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

Опубликовано: 18 декабря 2025 20:00
Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы
Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» заняли первую строчку в опубликованном рейтинге.

В преддверии Нового года издание Super раскрыло информацию о доходах российских артистов на праздничных корпоративах.

Самую высокую оплату за выступление потребовал Сергей Шнуров вместе с коллективом «Ленинград» — 26,5 миллиона рублей за мероприятие.

Надежда Кадышева, заявившая в этот раз запрос в 25 миллионов рублей, заняла вторую строчку списка. Годом ранее она была готова предоставить свой номер почти в четыре раза дешевле — за 7 миллионов рублей.

В августе Павел Рудченко отмечал, что Кадышева и SHAMAN возглавляют рейтинг наиболее высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады.

Несмотря на это Ярослава Дронова среди участников рейтинга не оказалось.

Некоторые звёзды уменьшили требования: к примеру, Николай Басков, Клава Кока и Полина Гагарина согласились на менее крупные выплаты.

За наиболее скромный гонорар из списка, 1,5 миллиона рублей, выступает Прохор Шаляпин.

Татьяна Буланова повысила свою цену до 2 миллионов рублей, а Дмитрий Дибров озвучил заявку в размере 2,5 миллиона рублей за вечер.

Среди других участников выделяется и Лариса Долина: за участие в корпоративном концерте она рассчитывает на 3,5 миллиона рублей. Эта сумма за год не изменилась.

Интерес к новогодним корпоративам и расценки исполнителей привлекли внимание общества в этом году. В соцсетях обсуждают, насколько востребованы артисты в разных городах, включая Санкт-Петербург.

По словам экспертов, традиция подобных мероприятий остаётся популярной и продолжает развиваться.

Автор:
Юлия Аликова
Город
