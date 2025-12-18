Сколько стоит праздник со звездой: раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

В преддверии Нового года издание Super раскрыло информацию о доходах российских артистов на праздничных корпоративах.
Самую высокую оплату за выступление потребовал Сергей Шнуров вместе с коллективом «Ленинград» — 26,5 миллиона рублей за мероприятие.
Надежда Кадышева, заявившая в этот раз запрос в 25 миллионов рублей, заняла вторую строчку списка. Годом ранее она была готова предоставить свой номер почти в четыре раза дешевле — за 7 миллионов рублей.
В августе Павел Рудченко отмечал, что Кадышева и SHAMAN возглавляют рейтинг наиболее высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады.
Несмотря на это Ярослава Дронова среди участников рейтинга не оказалось.
Некоторые звёзды уменьшили требования: к примеру, Николай Басков, Клава Кока и Полина Гагарина согласились на менее крупные выплаты.
За наиболее скромный гонорар из списка, 1,5 миллиона рублей, выступает Прохор Шаляпин.
Татьяна Буланова повысила свою цену до 2 миллионов рублей, а Дмитрий Дибров озвучил заявку в размере 2,5 миллиона рублей за вечер.
Среди других участников выделяется и Лариса Долина: за участие в корпоративном концерте она рассчитывает на 3,5 миллиона рублей. Эта сумма за год не изменилась.
Интерес к новогодним корпоративам и расценки исполнителей привлекли внимание общества в этом году. В соцсетях обсуждают, насколько востребованы артисты в разных городах, включая Санкт-Петербург.
По словам экспертов, традиция подобных мероприятий остаётся популярной и продолжает развиваться.