Николай Басков

Поп-король сдал позиции.
Тайна певца оказалась раскрыта.
Ведущей пришлось краснеть на публике.
Певец закатил истерику.
Это длилось пять лет.
Певец вышел на связь с заявлением о своих бедах.
Артист, судя по всему, купается в роскоши.
Со здоровьем певца творится неладное.
Золотой голос России не делал этого выбора.
Ожидается, что ей составят компанию и другие звезды.
Артист сильно изменился.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Все оказалось очень запутанно.
О подростке он и не вспоминает.
У знаменитости был веский повод.
Звезду сдали с потрохами.
Развлекательные программы постепенно возвращаются на экраны.
Золотой голос России поведал, почему государственный праздник отмечается именно в этот день.
Золотой тенор России завоевал расположение острого на язык журналиста.
Певец готов принимать заявки зрителей.