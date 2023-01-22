Филипп Киркоров

Простым россиянам такие расходы только снились.
Певец показал себя во всей красе.
На одной игрушке можно разориться.
Звезде остается только слюнки глотать.
Красиво жить не запретишь.
Животное дрожало от испуга.
Поп-король сдал позиции.
Похоже, артист задумался об уходе на пенсию.
Реакция поп-короля удивила.
Артист очень печется о репутации.
Досталось и остальным членам семьи актрисы.
Возлюбленная артиста не смогла конкурировать с Примадонной.
Не меньше удивился и сам артист.
Поп-король шокировал своим внешним видом.
Так сразу и не подумаешь.
Вы и не догадывались, как много у вас общего со звездами!
Даже преданные поклонники об этом не знали.
Артисту пришлось краснеть за свой провал.
Артист мощно опозорился.
Певец на все имеет свое мнение.