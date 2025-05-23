«Борьба за здоровье»: Филипп Киркоров госпитализирован в Москве с осложнениями — что случилось и при чем тут Петербург

Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве, он находится в отделении экстренной хирургии частной клиники — у артиста начались осложнения после ожога на концерте в Петербурге.
Как рассказал Mash звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Медицинский персонал предпринимает все необходимые меры для обеспечения здоровья певца.
Две недели в больнице: длительное пребывание в клинике
В больнице поп-король лежит уже две недели. Информация о том, что у него «разорвались импланты» — фейк.
Представители Киркорова подтвердили факт наблюдения артиста у врачей, но отказались уточнять, находится ли он в палате.
Инцидент в БКЗ «Октябрьский»: концерт и последствия
Инцидент произошел 25 апреля во время концерта в петербургском БКЗ «Октябрьский». Напомним, в конце апреля Филипп Киркоров дал ряд сольных концертов в Северной столицы в честь дня рождения. В одном из номеров по плану из-за спины артиста должен был вспыхнуть фейерверк. Так и случилось, вот только что-то пошло не по плану, и поп-король обжегся.
К счастью, певец смог продолжить выступление, и не поведя бровью, однако впоследствии признался, что пострадал.