Салат «Грибы под шубой» — проще Мимозы и вкуснее Шубы: идеально на Новый год

Часто хозяйкам хочется украсить стол чем-то сытным, но привычные сочетания уже надоели. Слоеный салат с обжаренными шампиньонами, картофелем и сыром решает эту задачу.

Готовится он так же просто, как знакомые рецепты, а вкус выходит глубоким и «лесным». На праздничном столе блюдо выглядит нарядно и исчезает первым.

Подготовьте продукты

Возьмите 400 г шампиньонов, луковицу, 3 картофелины, 2 моркови, 3 яйца, 150 г твердого сыра, 150 г майонеза, зелень, соль и перец. Картофель, морковь и яйца отварите, остудите и натрите на крупной терке отдельно. Сыр натрите. Грибы нарежьте и обжарьте с луком до золотистого цвета, затем дайте остыть.

Соберите слои

Выкладывайте продукты слоями, промазывая майонезом: картофель, грибы с луком, морковь, яйца, сыр. Не жалейте соус между слоями, но и не перебарщивайте, иначе салат «поплывет». Для яркого вкуса добавьте в грибной слой щепотку мускатного ореха или тимьяна.

Дайте пропитаться

Украсьте верх зеленью и уберите салат в холодильник на 1–2 часа. За это время слои схватятся, а вкусы соединятся. Подавайте охлажденным. Грибы, обжаренные заранее, отдадут лишнюю влагу и не размягчат блюдо.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова рекомендует обжаривать грибы заранее и давайте им полностью остыть перед сборкой салата. На горячей сковороде шампиньоны сначала отдают сок, а затем впитывают масло — если выложить их теплыми, лишняя влага и жир постепенно пропитают нижние слои, и блюдо станет водянистым.

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