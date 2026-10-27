Кидаю крабовые палочки на сковороду: вместо надоевшего салата с кукурузой — грибная вкуснота с зелёным луком

Как приготовить салат из жареных крабовых палочек

Все привыкли, что крабовые палочки нужны только для приготовления холодного салата с кукурузой, но есть и другой рецепт, который точно удивит - попробуйте их обжарить. Благодаря такой хитрости они станут вкуснее, ароматнее.

Что понадобится

200 г крабовых палочек, 200 г шампиньонов, 3 вареных яйца, 20 г зеленого лука, 1 столовая ложка майонеза, перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки разморозьте. Подготовьте сковороду, добавьте небольшое количество подсолнечного масла, нагрейте, после чего выложите палочки. Обжарьте их до румяной корочки. Переложите на тарелку, дайте немного остыть.

Небольшие шампиньоны разделите на 4 части, обжарьте их до готовности. Не забудьте добавить соль и перец, сообщает popcornnews.ru.

Вареные яйца и крабовые палочки нарежьте средними кусочками, измельчите зеленый лук. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. Подавать салат лучше всего в теплом виде.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова делает салат с обжаренными крабовыми палочками очень часто. Их вкус раскрывается совершенно иначе - становится ярче, насыщеннее. Если пожарить крабовые палочки, то можно подавать их и в качестве закуски. Достаточно приготовить соус на основе кефира, майонеза и чеснока, после чего подать его на одной тарелке с палочками. Такая вкуснятина улетает со стола первой!

Фото: Сгенерировано ИИ

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