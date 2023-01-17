Певец Shaman

Артист прямолинейно высказался о Примадонне.
Поп-король сдал позиции.
Малышке приходится несладко.
Ожидается, что ей составят компанию и другие звезды.
О певце она не вспоминает.
Глаз не отвести.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Певцу кое-что перепало от звезды.
Трек ждут с нетерпением.
Опытный исполнитель наградил своего начинающего коллегу.
Колумнист Отар Кушанашвили раскритиковал восходящую звезду витиеватыми метафорами.
Обожание и забота певца о любимой не смогли спасти их отношения.
За счет отношений набирающий популярность певец решает свои карьерные вопросы.
Грядет либо великое разоблачение, либо гора фейков.
Суперпопулярность певца — лишь первый шаг.
На одном таланте можно так и остаться малоизветным дарованием.
Набирающий популярность музыкант остро реагирует на вмешательство в личную жизнь.
Выступление певца было полностью живым.
Ставший вдруг популярным исполнитель очень не любит распространяться о личной жизни.
Журналистка попыталась унизить молодого артиста Ярослава Дронова.