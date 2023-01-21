Доходы звезд

Певица живет на широкую ногу.
Юморист потерял хватку.
Претенденты уже известны.
Вздорная слава модели подтвердилась.
Посторонним туда вход воспрещен.
Юрист была наказана не просто так.
На эту сумму можно было купить машину.
На одной игрушке можно разориться.
Уже не тот милый мальчик из фильма.
Пользователи пришли в бешество от выходки светской львицы.
Артисты молили о помощи.
Певицу сложно назвать скромницей.
Телеведущий кое-что задумал.
Мог позволить себе жить на широкую ногу.
Редкие сериальные актрисы достигли такого успеха.
Она лишилась даже квартиры.
Не многие уже о нем вспомнят.
Без слез не взглянешь на обнищавшую обстановку.
Незавидная участь бывшей звезды.
У него было все, о чем могли мечтать простые жители.