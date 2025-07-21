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Заработок — миллиарды, налоги — как у всех: в России предложили изменить налогообложение звезд

Опубликовано: 21 июля 2025 19:28
Полина Гагарина
Заработок — миллиарды, налоги — как у всех: в России предложили изменить налогообложение звезд
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Общественник высказался о налогах для российского шоу-бизнеса.

Вопрос о том, как должны облагаться налогом доходы звезд шоу-бизнеса, вновь стал предметом горячих дискуссий.

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин выступает за введение дополнительного налога для знаменитостей, чьи гонорары, по его словам, достигают «нескольких миллиардов рублей».

«Помните, как певцу Shaman хотели выплатить 16 миллионов рублей за концерт в Оренбурге? Буквально недавно была новость, что Полина Гагарина может получить 23 миллиона, исполнив четыре песни», — приводит примеры Бородин.

Звезды и обычные граждане — разные весовые категории?

Общественник подчеркивает, что в то время, как многие россияне не зарабатывают и тысячи рублей в день, звезды получают десятки миллионов за короткие выступления.

Он считает это несправедливым и предлагает пересмотреть систему налогообложения доходов артистов.

А как у них?

В беседе с порталом «Абзац», Бородин ссылается на европейскую практику, где артисты выплачивают государству значительную часть своих доходов — от 40 до 55 процентов.

Он считает, что России стоит перенять этот опыт, чтобы обеспечить более справедливое распределение средств.

«Сплочение оренбуржцев» за 16 миллионов?

В ноябре 2024 года в Госдуме уже поднимался вопрос об ограничении трат на выступления артистов из бюджета.

Поводом послужил скандал вокруг выступления певца Shaman в Оренбурге, за которое музыкант получил 16 миллионов рублей из муниципальной казны.

В администрации города объясняли, что эта сумма была оправдана тем, что выступление «способствовало сплочению оренбуржцев» и «поднятию духа».

Сообщалось также о гонораре Полины Гагариной в 23 миллиона рублей за исполнение четырех песен на Сахалине.

Власти региона планируют потратить на мероприятие, посвященное 80-летию окончания Второй мировой войны, более 71 миллиона бюджетных средств.

В свете этих событий предложение о введении дополнительного налога для звезд выглядит все более актуальным.

Однако, как такая мера будет реализована на практике и насколько эффективной она окажется — покажет время.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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