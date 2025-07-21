«Классы — это условность»: что на самом деле важно при выборе жилья в Петербурге

Петербуржцы при выборе жилье все чаще рассматривают не тесные квартиры в «хрущевках», а более комфортное и просторное жилье. Высокая цена в данном случае — это хорошая инвестиция в будущее.
Бизнес-класс сейчас — это золотая середина или новый стандарт? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, подчеркнув, что деление на классы часто носит условный характер.
Бизнес-класс: золотая середина или новый стандарт? (от 270 000 ₽/м²)
Рынок недвижимости Санкт-Петербурга активно использует классификацию жилья, но за громкими названиями часто скрывается маркетинг, а не реальные отличия.
Бизнес-класс и Бизнес+ — это вторая ступень в условной иерархии жилья (после премиума), но именно он сегодня задает тренды. Чем он привлекателен?
- Ценовой диапазон: 270 000–400 000 ₽ за м²
- Планировки: просторные квартиры с продуманными зонами, часто — панорамные окна
- Инфраструктура: закрытые дворы, подземные паркинги, детские площадки нового поколения
- Технологии: «умные» системы, качественные инженерные коммуникации.
«Но главное — бизнес-класс постепенно перенимает черты премиального жилья, оставаясь при этом более доступным».
Комфорт-класс: разумный баланс (170 000–270 000 ₽/м²)
«Спускаясь на ступень ниже, мы попадаем в сегмент «комфорта» — самый востребованный у среднего класса», — говорит Ковалерова-Павловская.
Здесь:
- Ценовой диапазон: 170 000–270 000 ₽ за м²
- Отделка, в том числе входных групп — без изысков, но современная (ламинат, стандартная сантехника)
- Дворы — благоустроены, но без избыточного сервиса
- Цена — на 30–40% ниже бизнес-класса.
«Проблема: некоторые застройщики называют «комфортом» улучшенный эконом, что запутывает покупателей», — заметила эксперт.
Эконом-класс: минимализм без компромиссов? (от 120 000 ₽/м²)
Бюджетный сегмент — это:
- Ценовой диапазон: от 120 000 до 170 000 ₽ за м²
- Планировки: часто тесные, с низкими потолками (не превышает 2.6 м)
- Инфраструктура: минимум — детская площадка и парковка
- Материалы: самые доступные, возможны «сюрпризы» в эксплуатации.
«Цена привлекательна, но стоит учитывать: ремонт и доработки могут «съесть» первоначальную выгоду».
Премиум-класс: эксклюзивные решения (от 400 000 ₽/м² и до 2 млн)
Для самых требовательных покупателей:
- Ценовой диапазон: от 500 000 ₽ за м² и выше
- Особенности: индивидуальные планировки, элитные материалы, закрытые территории с повышенным комфортом и т.д.
Почему классы — это условность?
«Классы — это условность», — говорит Ковалерова-Павловская.
И вот почему:
- Маркетинговые игры: один и тот же ЖК может позиционироваться как «бизнес» у одного застройщика и как «комфорт» у другого.
- Районная специфика: квартира в «экономе» в центре может стоить как «бизнес» на окраине.
- Динамика цен: разница между «комфортом» и «бизнесом» иногда — всего 15–20%.
Что выбрать? И на что обратить внимание
При ограниченном бюджете стоит рассматривать варианты в сегменте «эконом», однако необходимо тщательно изучить репутацию застройщика.
Для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством, подойдет «комфорт-класс», но при этом важно внимательно сравнивать характеристики различных предложений.
Если же приоритетом являются современные решения, то стоит обратить внимание на «бизнес-класс», который, по мнению экспертов, по своим характеристикам приближается к премиальному сегменту.
«Классы помогают ориентироваться, но ключевое — личный осмотр и сравнение проектов», — подчеркивает Елена Ковалерова-Павловская.
Сравнительная таблица сегментов жилья
|Класс
|Цена, ₽/м²
|Локации
|Площадь/Потолки
|Инфраструктура и отделка
|Целевая аудитория
|Премиум
|500 000 – 2 000 000
|Центр, острова
|Индив. планировки, 3+ м
|Private-зоны, авторская архитектура, сервис премиум
|Топ-бизнес, селебрити
|Бизнес+
|270 000 – 400 000
|Центральные, престижные
|Просторные, 2,7–3 м
|Панорамные окна, умный дом, подземный паркинг
|Современные семьи, успешный средний класс
|Комфорт
|170 000 – 270 000
|Спальные районы, окраины, рядом с метро
|Стандартные, 2,6–2,7 м
|Современная, но без изысков
|Молодые семьи, сотрудники среднего звена
|Эконом
|120 000 – 170 000
|Окраины, новые массивы
|Компактные, ≤2,6 м
|Минимум благоустройства, дешёвые материалы
|Бюджетные покупатели, студенты
Иногда «комфорт» от добросовестного девелопера оказывается лучше «бизнеса» с накрученным брендом. Лучше выбрать то, к чему душа лежит.
Согласно одной из формул успеха, 50% успеха зависит от окружения.
«И зачастую родители выбирают среду обитания в том числе и для своих детей, соответствующую потребностям и возможностям. Классовость ли это? Думаю, да», — заключила эксперт.
Цены актуальны на момент публикации.