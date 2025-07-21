«Классы — это условность»: что на самом деле важно при выборе жилья в Петербурге

Гид по классам жилья в Петербурге — цены, особенности и подводные камни.

Петербуржцы при выборе жилье все чаще рассматривают не тесные квартиры в «хрущевках», а более комфортное и просторное жилье. Высокая цена в данном случае — это хорошая инвестиция в будущее.

Бизнес-класс сейчас — это золотая середина или новый стандарт? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, подчеркнув, что деление на классы часто носит условный характер.

Бизнес-класс: золотая середина или новый стандарт? (от 270 000 ₽/м²)

Рынок недвижимости Санкт-Петербурга активно использует классификацию жилья, но за громкими названиями часто скрывается маркетинг, а не реальные отличия.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор «Давайте разберемся, чем на самом деле отличаются классы, какие цены за квадратный метр предлагает каждый сегмент, и почему бизнес-класс сегодня становится отправной точкой для сравнения», — отмечает эксперт.

Бизнес-класс и Бизнес+ — это вторая ступень в условной иерархии жилья (после премиума), но именно он сегодня задает тренды. Чем он привлекателен?

Ценовой диапазон: 270 000–400 000 ₽ за м²

Планировки: просторные квартиры с продуманными зонами, часто — панорамные окна

Инфраструктура: закрытые дворы, подземные паркинги, детские площадки нового поколения

Технологии: «умные» системы, качественные инженерные коммуникации.

«Но главное — бизнес-класс постепенно перенимает черты премиального жилья, оставаясь при этом более доступным».

Комфорт-класс: разумный баланс (170 000–270 000 ₽/м²)

«Спускаясь на ступень ниже, мы попадаем в сегмент «комфорта» — самый востребованный у среднего класса», — говорит Ковалерова-Павловская.

Здесь:

Ценовой диапазон: 170 000–270 000 ₽ за м²

Отделка, в том числе входных групп — без изысков, но современная (ламинат, стандартная сантехника)

Дворы — благоустроены, но без избыточного сервиса

Цена — на 30–40% ниже бизнес-класса.

«Проблема: некоторые застройщики называют «комфортом» улучшенный эконом, что запутывает покупателей», — заметила эксперт.

Эконом-класс: минимализм без компромиссов? (от 120 000 ₽/м²)

Бюджетный сегмент — это:

Ценовой диапазон: от 120 000 до 170 000 ₽ за м²

Планировки: часто тесные, с низкими потолками (не превышает 2.6 м)

Инфраструктура: минимум — детская площадка и парковка

Материалы: самые доступные, возможны «сюрпризы» в эксплуатации.

«Цена привлекательна, но стоит учитывать: ремонт и доработки могут «съесть» первоначальную выгоду».

Премиум-класс: эксклюзивные решения (от 400 000 ₽/м² и до 2 млн)

Для самых требовательных покупателей:

Ценовой диапазон: от 500 000 ₽ за м² и выше

Особенности: индивидуальные планировки, элитные материалы, закрытые территории с повышенным комфортом и т.д.

Почему классы — это условность?

«Классы — это условность», — говорит Ковалерова-Павловская.

И вот почему:

Маркетинговые игры: один и тот же ЖК может позиционироваться как «бизнес» у одного застройщика и как «комфорт» у другого. Районная специфика: квартира в «экономе» в центре может стоить как «бизнес» на окраине. Динамика цен: разница между «комфортом» и «бизнесом» иногда — всего 15–20%.

Что выбрать? И на что обратить внимание

При ограниченном бюджете стоит рассматривать варианты в сегменте «эконом», однако необходимо тщательно изучить репутацию застройщика.

Для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством, подойдет «комфорт-класс», но при этом важно внимательно сравнивать характеристики различных предложений.

Если же приоритетом являются современные решения, то стоит обратить внимание на «бизнес-класс», который, по мнению экспертов, по своим характеристикам приближается к премиальному сегменту.

«Классы помогают ориентироваться, но ключевое — личный осмотр и сравнение проектов», — подчеркивает Елена Ковалерова-Павловская.

Сравнительная таблица сегментов жилья

Класс Цена, ₽/м² Локации Площадь/Потолки Инфраструктура и отделка Целевая аудитория Премиум 500 000 – 2 000 000 Центр, острова Индив. планировки, 3+ м Private-зоны, авторская архитектура, сервис премиум Топ-бизнес, селебрити Бизнес+ 270 000 – 400 000 Центральные, престижные Просторные, 2,7–3 м Панорамные окна, умный дом, подземный паркинг Современные семьи, успешный средний класс Комфорт 170 000 – 270 000 Спальные районы, окраины, рядом с метро Стандартные, 2,6–2,7 м Современная, но без изысков Молодые семьи, сотрудники среднего звена Эконом 120 000 – 170 000 Окраины, новые массивы Компактные, ≤2,6 м Минимум благоустройства, дешёвые материалы Бюджетные покупатели, студенты

Иногда «комфорт» от добросовестного девелопера оказывается лучше «бизнеса» с накрученным брендом. Лучше выбрать то, к чему душа лежит.

Согласно одной из формул успеха, 50% успеха зависит от окружения.

«И зачастую родители выбирают среду обитания в том числе и для своих детей, соответствующую потребностям и возможностям. Классовость ли это? Думаю, да», — заключила эксперт.

Цены актуальны на момент публикации.