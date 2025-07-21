«Воевода» и «Балтиец-2»: как в Петербурге улучшают комфорт на транспорте

Город на Неве активно обновляет трамваи и вагоны метро.

Санкт-Петербург встречает настоящую звезду городского транспорта — пятисекционный трамвай «Воевода». Этот новенький, длиной 37,5 метра, гигант начал свои первые испытания.

Он обещает радикально изменить привычный трамвайный ландшафт северной столицы.

Что это за «Воевода»?

По сути, это огромный трамвай с продвинутыми технологиями, который одновременно может вместить до 400 пассажиров — почти как небольшой поезд метро.

Но в отличие от метро, у «Воеводы» 14 дверей, расположенных с обеих сторон вагона, что делает посадку и высадку максимально быстрой и удобной.

Такой формат полностью решает проблему типичных пробок на остановках в часы пик.

В чем особенность трамвая?

Еще одна фишка — трамвай оборудован двумя кабинами управления (спереди и сзади). Это значит, что он может ездить без необходимости разворачивать состав на специальных кольцах.

При этом «Воевода» легко вписывается в повороты с радиусом всего 16 метров. Это немалый показатель для такого большого транспорта.

Максимальная скорость трамвая — около 72 км/ч, разгон до 40 км/ч за 11 секунд и автономный пробег до 15 км без подзарядки.

В салоне тоже все продумано: 72 удобных сиденья, включая два места для инвалидов-колясочников, есть климат-контроль и USB-розетки, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Уделено внимание безопасности: есть система мониторинга водителя с функцией автоматической остановки, а также установлен рекордный срок службы трамвая — до 30 лет.

Сейчас «Воевода» проходит тесты на маршруте № 60 Петербурга — специально оборудованном для таких длинных составов.

А что в метро?

Параллельно с обновлением трамвайного парка в городе развивается и метро. В июне 2025 года в Петербурге представили новый поезд для метрополитена под названием «Балтиец-2».

Он создан специально для пятой фиолетовой линии метро.

Новинка тоже сделана «с человеческим лицом»: здесь есть противовандальные сиденья и специальные места для маломобильных пассажиров.

Также в вагонах предусмотрены USB-порты для зарядки гаджетов, системы информирования и улучшенная шумоизоляция.

Всего в ближайшие годы Петербург получит около 950 вагонов серии «Балтиец», что составит почти половину всего метро города и значительно обновит подвижной состав.