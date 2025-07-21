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«Речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга»: можно ли жарить шашлыки в камине

Опубликовано: 21 июля 2025 20:29
шашлык
«Речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга»: можно ли жарить шашлыки в камине
Global Look Press / Elena Mayorova

Эксперт объяснил, стоит ли готовить мясо на углях прямо в комнате.

Жарить шашлык дома прямо в камине — идея, которая доступна жителям старого фонда Петербурга.

В сети «гуляет» видео: один из местных жителей действительно пожарил мясо на углях в дровяном камине своей квартиры.

Идея необычная, но она явно понравилась не всем, особенно таким же жителям старого фонда.

Они задались вопросом, куда уйдет запах от ароматного блюда и вообще можно ли жарить шашлык в квартире.

Что говорит юрист?

Управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила «Городовому», что говорит закон в этом случае.

Елена Сенина
Елена Сенина Адвокат

«Согласно постановлению правительства России запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнатах общежитий и номеров гостиниц.

Прямого запрета на использование открытого огня непосредственно в жилых помещениях действующее законодательство не содержит.

Однако, поскольку речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга, такой запрет может быть установлен охранным обязательством конкретного здания», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам юриста, при обращении с огнем необходимо помнить о последствиях.

В случае порчи имущества либо причинения вреда жизни и здоровью установлена как административная, так и уголовная ответственность.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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