«Речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга»: можно ли жарить шашлыки в камине

Эксперт объяснил, стоит ли готовить мясо на углях прямо в комнате.

Жарить шашлык дома прямо в камине — идея, которая доступна жителям старого фонда Петербурга.

В сети «гуляет» видео: один из местных жителей действительно пожарил мясо на углях в дровяном камине своей квартиры.

Идея необычная, но она явно понравилась не всем, особенно таким же жителям старого фонда.

Они задались вопросом, куда уйдет запах от ароматного блюда и вообще можно ли жарить шашлык в квартире.

Что говорит юрист?

Управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила «Городовому», что говорит закон в этом случае.

Елена Сенина Адвокат «Согласно постановлению правительства России запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнатах общежитий и номеров гостиниц. Прямого запрета на использование открытого огня непосредственно в жилых помещениях действующее законодательство не содержит. Однако, поскольку речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга, такой запрет может быть установлен охранным обязательством конкретного здания», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам юриста, при обращении с огнем необходимо помнить о последствиях.

В случае порчи имущества либо причинения вреда жизни и здоровью установлена как административная, так и уголовная ответственность.