«Речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга»: можно ли жарить шашлыки в камине

Жарить шашлык дома прямо в камине — идея, которая доступна жителям старого фонда Петербурга.
В сети «гуляет» видео: один из местных жителей действительно пожарил мясо на углях в дровяном камине своей квартиры.
Идея необычная, но она явно понравилась не всем, особенно таким же жителям старого фонда.
Они задались вопросом, куда уйдет запах от ароматного блюда и вообще можно ли жарить шашлык в квартире.
Что говорит юрист?
Управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила «Городовому», что говорит закон в этом случае.
«Согласно постановлению правительства России запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнатах общежитий и номеров гостиниц.
Прямого запрета на использование открытого огня непосредственно в жилых помещениях действующее законодательство не содержит.
Однако, поскольку речь идет об историческом фонде Санкт-Петербурга, такой запрет может быть установлен охранным обязательством конкретного здания», — отмечает эксперт.
Кроме того, по словам юриста, при обращении с огнем необходимо помнить о последствиях.
В случае порчи имущества либо причинения вреда жизни и здоровью установлена как административная, так и уголовная ответственность.