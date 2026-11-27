Счастливые имена для детей: как назвать мальчика или девочку – имена, означающие радость, доброту и счастье
Некоторые из них довольно популярны, но есть и почти забытые имена – как из славянских, так и из европейских языков. Хотя даже удачно подобранное имя не гарантирует ту или иную судьбу, оно все равно несет в себе доброе пожелание.
Красивые имена для девочек с добрым смыслом
Илона – мягкое, легко запоминающееся имя, которое происходит от финского ilo – «радость».
Радослава – редкое славянское имя, которое образовано от корней «рад» и «слав». Это выразительное имя словно желает добрую славу, счастье и радость.
Радостина – тоже редкое имя со славянскими корнями, означающее «радость».
Блаженна – имя, которое практически не встречается. Оно связано с благополучием, блаженством и счастливой жизнью.
Красивые мужские имена, означающие «радость» и «добро»
Радован – необычное славянское имя, которое ассоциируется со словом «радоваться».
Радослав – образовано от корней «рад» и «слав». Оно связано с доброй славой и может трактоваться как «радующийся славе».
Радомир – славянское имя, означающее «радость и мир».
Милорад – славянское имя, связанное с радостью, милостью и добротой. Оно звучит душевно и при этом необычно.