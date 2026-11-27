Суперсочные котлеты без мясорубки всего за 30 минут: этот ингредиент сделает их нежнее — рецепт

Рецепт сочных куриных котлет

Приготовление рубленых куриных котлет позволяет получить качественный и востребованный продукт при минимальных временных затратах.

Для реализации рецепта необходимо 500 г филе курицы или индейки нарезать мелкими кубиками, а 150 г твердого сыра натереть на крупной терке. В качестве связующих компонентов и специй используются соль, черный молотый перец, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 яйцо и 3 ст. л. муки.

После тщательного смешивания ингредиентов в состав вводится сыр для придания готовому блюду необходимой текстуры. Сформированные заготовки обжариваются на растительном масле под крышкой по 5 минут с каждой стороны до полной готовности.

Фото сгенерировано ИИ

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