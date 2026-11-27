Конец ноября — тихий рубеж между слякотной осенью и настоящей зимой.

В народном календаре 28 ноября связано с Гурьевым днём и стартом сорокадневного поста. Предки верили: как проведешь этот день, такой будет и вся зима. Разберитесь, от каких дел стоит воздержаться и какие традиции перенести в современную жизнь.

Пост начинается — рацион меняется

С 28 ноября стартует Рождественский пост, он же Филипповский, он же Четыредесятница. Он длится ровно сорок дней, до 6 января. Из меню уходят мясо, молоко и яйца, а по понедельникам, средам и пятницам воздерживаются также от рыбы и растительного масла. Если вы не поститесь по церковным правилам, используйте это время как повод разгрузить питание после сытной осени.

Шесть запретов, в которых есть смысл

Не сплетничайте и не делитесь чужими секретами: в старину верили, что недобрые силы подслушивают и оборачивают слова против рассказчика. Не грубите женщинам — жене, сестре, матери: считалось, что грубиян скоро сам почувствует холодное отношение. Не стирайте вещи супругов вместе — это красивая традиция личных границ, которую легко соблюдать и сегодня. Не скупитесь на еду и помощь: равнодушие, по поверью, ведет к бытовым неурядицам. Не убирайтесь после заката: чистоту наводите днем. И не увлекайтесь заговорами — единственным исключением считались «заговоры» на глаза и зубы, что сегодня читается как прямой совет записаться к стоматологу и офтальмологу.

Теплые традиции дня

Предки представляли, что именно 28 ноября зима выезжает на белом коне и рассыпает первый снег. Поэтому хозяева баловали лошадей и скотину. Перенесите этот обычай на домашних питомцев или зимнюю подкормку птиц. Второй обычай — баня, ванна или теплый душ: считалось, что тот, кто хорошо помоется в этот день, встретит холода бодрым и сохранит здоровье до весны.

Приметы о погоде

Выпал снег — продержится до весны. День теплый — и май будет теплым. Сильный ветер — погода останется переменчивой до середины декабря. Низкие облака — ждите ухудшения в ближайшие часы.