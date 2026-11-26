Татарские блины из манки, дрожжей и молока - воздушнее пуха, а на вкус - просто крем: дырчатые и сытные

Как приготовить татарские блинчики

Если хочется оригинальных блинчиков, которые получаются пышными, “дырчатыми” и мягкими, то стоит обратить внимание на татарский рецепт. Название этих блинов - тэбикмэк, а уникальность заключается в наличии в составе манки.

Подавать татарские блинчики можно с вареньем, сгущенкой. Портал "Городовой" рассказал о рецепте подробнее.

Что понадобится

100 г манки, 100 г муки, ½ стакана воды, 200 мл молока, 3 столовые ложки сахара, 2 куриных яйца, 3 столовые ложки масла, ½ пакетика сухих дрожжей, щепотка соли.

Приготовление

Слегка подогрейте молоко и воду, добавьте сахар, дрожжи, соль и манку. Перемешайте, дайте постоять 10 минут, после чего всыпьте муку. Оставьте тесто при комнатной температуре на 30 минут.

Разбейте яйца, влейте масло. Если тесто получилось сильно густым, то понадобится еще немного воды или молока.

Смажьте сковороду маслом, половником выложите порцию теста, распределите по поверхности. Обжаривайте каждый блинчик с двух сторон на умеренном огне. Готовые блины можно смазать сливочным маслом перед подачей.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова впервые попробовала татарские блинчики в ресторане, после чего начала их готовить сама. Перепробовала несколько рецептов, но этот оказался самым удачным. Для подачи автор использует вишневое варенье без косточек.

Фото: Сгенерировано ИИ

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