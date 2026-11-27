Как приготовить баурсак по-башкирски

Баурсак с медом – традиционный башкирский десерт: это воздушные пышки из дрожжевого теста, которые обжаривают во фритюре и поливают сладким сиропом (или покрывают сахарной пудрой).

Ингредиенты

Вам потребуется:

молоко 3,5% – 150 мл;

мука высшего сорта – 450 г;

вода – 150 мл;

сухие дрожжи – 9 г;

сливочное масло – 30 г;

сахар – 50 г;

соль.

Также необходимо растительное масло для жарки.

Способ приготовления

Из перечисленных ингредиентов замесите мягкое тесто, накройте его крышкой и поставьте в теплую духовку на 1 час. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2 см, разрежьте на квадратики, накройте полотенцем и оставьте еще на 1 час.



Разогрейте фритюр и жарьте заготовки до золотистости, непрерывно их помешивая. Как только они обжарятся, положите их на бумажное полотенце – оно впитает излишки жира. После остывания положите баурсаки на другое блюдо, полейте медом или посыпьте сахарной пудрой.

Фото: Сгенерировано ИИ