Баурсак с медом по-башкирски: любимое лакомство взрослых и детей
Баурсак с медом – традиционный башкирский десерт: это воздушные пышки из дрожжевого теста, которые обжаривают во фритюре и поливают сладким сиропом (или покрывают сахарной пудрой).
Ингредиенты
Вам потребуется:
- молоко 3,5% – 150 мл;
- мука высшего сорта – 450 г;
- вода – 150 мл;
- сухие дрожжи – 9 г;
- сливочное масло – 30 г;
- сахар – 50 г;
- соль.
Также необходимо растительное масло для жарки.
Способ приготовления
Из перечисленных ингредиентов замесите мягкое тесто, накройте его крышкой и поставьте в теплую духовку на 1 час. Раскатайте тесто в пласт толщиной 2 см, разрежьте на квадратики, накройте полотенцем и оставьте еще на 1 час.
Разогрейте фритюр и жарьте заготовки до золотистости, непрерывно их помешивая. Как только они обжарятся, положите их на бумажное полотенце – оно впитает излишки жира. После остывания положите баурсаки на другое блюдо, полейте медом или посыпьте сахарной пудрой.
Фото: Сгенерировано ИИ