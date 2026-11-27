Стоит ли ждать осадков в дневные часы

Конец ноября в Петербурге привычно держит в тонусе: температура уверенно уходит в минус, а небо старается не сыпать лишними осадками.

Прогноз на 27 ноября обещает умеренно морозную погоду — без сюрпризов в виде снегопадов или ливней. Если планируете прогулку или дела на улице, лучше заранее подстроиться под холод.

Температурный режим

Ночью столбик термометра опускался до −5 °C, днём немного потеплеет — ожидается от −3 до −1 °C. Существенных осадков в дневные часы не предвидится, так что сырость и мокрый снег вряд ли испортят планы.

Ветер может добавить ощущения холода, поэтому даже при «небольших» минусах стоит одеваться теплее.

Чего ждать горожанам и гостям города

В такую погоду город выглядит по‑своему эффектно: мосты и набережные в лёгкой изморози, фонари отражаются в тёмной воде Невы. Но комфорт на улице держится только при правильной экипировке.

Как не замёрзнуть в ноябрьском Петербурге

наденьте термобельё — оно незаметно, но здорово выручает при минусовой температуре;

выбирайте многослойность: свитер поверх водолазки, куртка поверх пальто — так проще регулировать тепло;

не забудьте про перчатки, шарф и шапку: ветер с Невы «съедает» тепло моментально;

обувь берите на толстой подошве и непромокаемую — даже без снега тротуары могут быть скользкими;

планируйте пешие маршруты короче обычного: в −3…−5 °C долго гулять приятно не всем.

Ноябрь в Петербурге не про долгие прогулки без подготовки, но при грамотном подходе даже морозный день может стать уютным и атмосферным.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что каждая третья зима в России будет морозной.