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«Не только море»: как интересно провести отпуск в Анапе после запрета на купание

Опубликовано: 21 июля 2025 17:31
Анапа, мазут
«Не только море»: как интересно провести отпуск в Анапе после запрета на купание
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Разлив мазута привел к тому, что пляжи города стали опасны, но эксперт рассказал, чем еще можно занять в Анапе.

Разлив мазута в Черном море в конце 2024 года стал настоящей экологической катастрофой, которая сказалась на курортном сезоне 2025 года.

Из-за тысяч тонн мазута, которые попали в море, теперь купание на большинстве пляжей Анапы просто запрещено. Везде висят таблички с предупреждением об опасности погружения в море.

Кроме того, местные власти ввели обязательную меру, и туристам при заселении в гостиницы и санатории предлагают подписать специальную расписку, предупреждая о запрете.

Чем заняться в Анапе

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», чем еще заняться в Анапе.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«На самом деле в Анапе не только море. Там есть и достопримечательности, и развлечения.

Можно сходить в аквапарк. Один из самых известных — Золотой пляж, особенно если вы отдыхаете с детьми. Дельфинарий тоже для семей с детьми будет хорошим вариантом.

Можно сходить в краеведческий музей или в археологический музей, который рассказывает про создание и историю города Анапы, раньше город был греческим», — отмечает эксперт.

Достопримечательности

Туроператор рекомендует посетить набережную Анапы, где можно увидеть маяк. Также в центре города есть большой выбор аттракционов для детей и кафе.

«Долина Сукко. Там растет реликтовый можжевельник, красивое озеро. Можно съездить в Большой утриш. Это заповедник, где растут редкие растения, есть выход к морю.

Бугазская коса. Это место, которое известно ветряными мельницами», — советует посетить Наталья.

Да, отдых в Анапе летом 2025 года сильно отличается от привычного: пляжи в основном закрыты, купаться нельзя. Но тот, кто все же решает ехать в Анапу, точно найдет чем заняться.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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