От носков — к квартирам и своим картам: что даст покупателям банковская карта Wildberries

Wildberries запустил собственные банковские карты, которые выпускает дочерний «Вайлдберриз Банк». Карты уже доступны к заказу клиентами.

Пока они работают только с кошельком площадки, но в будущем ими можно будет платить в любых российских магазинах.

Как получить?

Чтобы получить карту, надо повысить уровень своего «WB Кошелька» до максимума, что означает открытие настоящего банковского счета в «Вайлдберриз Банке» и прохождение идентификации через Госуслуги.

С картой обещают повышенные скидки и другие бонусы при оплате на Wildberries, пишет сайт iguides.ru.

Логичный шаг

Wildberries, как и конкуренты Ozon и Яндекс.Маркет, стремится создать собственную цифровую экосистему. Так, общение с сервисом более удобное и выгодное.

Продажа недвижимости на Wildberries

Но карты — это только начало. В июне 2025-го основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс ведет переговоры с двумя крупными проектами, чтобы начать продавать недвижимость.

Сейчас там можно купить практически все — от одежды и электроники до автомобилей. Напомним, Wildberries запустил продажу машин еще в 2024 году.

Получается, что люди смогут выбирать и оплачивать квартиры в том же месте, где делают повседневные покупки.

При этом Wildberries обещает интегрировать это с собственными сервисами оплаты и доставки, делая процесс максимально прозрачным и простым.

Немного о рисках и регуляции

С ростом популярности маркетплейсов государство обращает внимание и на риски.

Например, в январе 2025-го в Госдуме предложили заставить площадки ввести функции контроля, чтобы пользователи сами или их близкие могли ограничивать траты из-за зависимости онлайн-покупок.

Кроме того, ФАС недавно обратила внимание на требования Wildberries к продавцам открывать счет именно в «Вайлдберриз Банке».

В компании пояснили, что это нужно для более тщательной проверки продавцов и безопасности, а закрывать счет после регистрации не обязательно.