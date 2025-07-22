От носков — к квартирам и своим картам: что даст покупателям банковская карта Wildberries

Wildberries запустил собственные банковские карты, которые выпускает дочерний «Вайлдберриз Банк». Карты уже доступны к заказу клиентами.
Пока они работают только с кошельком площадки, но в будущем ими можно будет платить в любых российских магазинах.
Как получить?
Чтобы получить карту, надо повысить уровень своего «WB Кошелька» до максимума, что означает открытие настоящего банковского счета в «Вайлдберриз Банке» и прохождение идентификации через Госуслуги.
С картой обещают повышенные скидки и другие бонусы при оплате на Wildberries, пишет сайт iguides.ru.
Логичный шаг
Wildberries, как и конкуренты Ozon и Яндекс.Маркет, стремится создать собственную цифровую экосистему. Так, общение с сервисом более удобное и выгодное.
Продажа недвижимости на Wildberries
Но карты — это только начало. В июне 2025-го основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что маркетплейс ведет переговоры с двумя крупными проектами, чтобы начать продавать недвижимость.
Сейчас там можно купить практически все — от одежды и электроники до автомобилей. Напомним, Wildberries запустил продажу машин еще в 2024 году.
Получается, что люди смогут выбирать и оплачивать квартиры в том же месте, где делают повседневные покупки.
При этом Wildberries обещает интегрировать это с собственными сервисами оплаты и доставки, делая процесс максимально прозрачным и простым.
Немного о рисках и регуляции
С ростом популярности маркетплейсов государство обращает внимание и на риски.
Например, в январе 2025-го в Госдуме предложили заставить площадки ввести функции контроля, чтобы пользователи сами или их близкие могли ограничивать траты из-за зависимости онлайн-покупок.
Кроме того, ФАС недавно обратила внимание на требования Wildberries к продавцам открывать счет именно в «Вайлдберриз Банке».
В компании пояснили, что это нужно для более тщательной проверки продавцов и безопасности, а закрывать счет после регистрации не обязательно.