Кофе за 600 рублей и матрешка из Гуанчжоу: как не разориться на сувенирах и кофейнях-ловушках в Петербурге

Как не стать жертвой уличных зазывал и таксистов-фрилансеров.

Приехать в Петербург — это как влюбиться в человека с тонкой душевной организацией и сомнительным прошлым.

Красиво, волнительно, но, если не знаешь подводных камней, быстро окажешься без кошелька, иллюзий и в объятиях «Пушкина» в кедах.

Теплоходы-пустышки: в никуда по кругу

«Уникальная экскурсия! Только сегодня! 500 рублей, деточка!» — так зазывают туристов на прогулку по Фонтанке.

В реальности — тридцать минут по одному и тому же участку, где из достопримечательностей только гаражи и чей-то балкон с бельем.

«Ну вы просто не на ту сторону смотрели», — отвечают на вопрос о достопримечательностях гиды.

Совет: никаких спонтанных покупок у людей с флагами и фамильярным «принцесса, поехали кататься».

Кофе за 600 рублей и булка со вкусом обмана

В кафешке у Казанского:

«Капучино — 590. Маффин — 480. За обслуживание — 10% (если вы вообще дышали)», — пишет блогер Дарья Тиханцова.

Если спорить, то ответят, что все указано «на сайте», и высокие цены — личное невнимание.

Совет: меню должно быть у входа. Если нет — лучше бежать оттуда со всех ног.

Настоящие питерские кофейни не прячут цены.

Театральный развод: «Лебединое» в ДК «Пельмень»

«Уникальный спектакль! Балет мирового уровня! Только сегодня!» — зазывают у метро «Гостиный двор».

На деле — Дом культуры на окраине под названием ДК «Пельмень».

Совет: стоит покупать билеты только на официальных сайтах театров.

Такси с вокзала: счетчик ада и круги по Садовой

На выходе из Московского вокзала люди, как правило, мечтают об отеле и душе. Подбегает парень:

«Такси? Быстро, комфортно, по счетчику!»

Итог: бесконечные круги по Садовой, 25 минут, 3900 рублей, моральный урон.

Совет: только официальные приложения: «Яндекс Go», «Ситимобил», «Таксовичкоф».

Обменники с волшебным исчезновением курса

На витрине курс евро — мечта: 110.

«Заходите, даете деньги, вам говорят: «Ой, это курс для суммы от 2000 евро и только в будни. А у вас — другой. Вот тут на бумажке в углу было написано. Мелким шрифтом».

Совет: менять валюту стоит только в официальных банках.

Сувениры: «ИП Гуанчжоу» и бабушки у метро

Магниты в переходе — по 500 рублей. Матрешка с лицом Анны Ахматовой — 1500. Ушанка? Да пожалуйста — 2800, с биркой «ИП Гуанчжоу».

К Петербургу такие сувениры отношения не имеют. Их делают в Китае. Себестоимость: 200 рублей от силы.

Совет: лучшие сувениры — в музейных лавках, на книжных развалах, в магазинах вроде «Подписных изданий» или у бабушек у метро.

Приезжая в Петербург, важно помнить о подводных камнях и проявлять бдительность. В этом городе с манящей атмосферой и заманчивыми предложениями легко потерять не только деньги, но и иллюзии.