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«Они не безопасны»: дезодоранты летом могут навредить, и вот почему

Опубликовано: 21 июля 2025 16:02
Жара, люди
«Они не безопасны»: дезодоранты летом могут навредить, и вот почему
Global Look Press / Vladimir Andreev / Business Online

Эксперт объяснил, как лучше бороться с повышенным потоотделением.

Лето — отличная пора для прогулок, отдыха на природе и встреч с друзьями. Однако жара, душный транспорт и повышенная активность заставляют потовые железы работать с удвоенной силой.

Разбираемся вместе с экспертом, как выбрать дезодорант и где как выбрать тот, который не навредит здоровью.

Зачем мы вообще потеем?

Многие думают, что пот — это нечто лишнее, с чем надо бороться всеми силами. На самом деле, потоотделение — ключевой механизм охлаждения нашего организма.

Пока мы двигаемся, стоим на жаре или просто волнуемся, тело выделяет пот, чтобы не перегреться.

Иногда пот течет ручьем даже в помещении или ночью. Если такое происходит часто и без особых причин — это может быть проявлением гипергидроза, то есть, повышенной потливости.

Чаще всего виновата просто генетика: у некоторых людей потовые железы работают активнее, чем у других.

В магазинах огромный выбор средств — от проверенных антиперспирантов до модных эко-дезодорантов. Чем они отличаются?

Советы по выбору

Врач дерматолог, косметолог; врач высшей категории; главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская рассказала «Городовому», как правильно подобрать дезодорант на лето и чем он отличается от антиперспиранта.

«С дезодорантом все очень индивидуально, и выбор зависит от многих факторов: активность потовых желез, физическая активность, повышенное или пониженное кровяное давление, есть ли волосы в подмышечных впадинах или отсутствуют.

Невозможно сказать, что какой-то дезодорант лучше, а какой то хуже. Как врач, хочу отметить, что не приветствую аэрозольные формы. Это вредно для организма в целом и для дыхательной системы.

Так же есть разница между дезодорантом и антиперспирантом.

Дезодоранты при нанесении на кожу безопасны, но они не блокируют потоотделение, а только придают аромат и ограничивают рост бактерий, что уменьшает запах. При интенсивном потоотделении они не подходят.

Антиперспирант именно блокирует потоотделение, поэтому они не безопасны. Могут приводить к закупорке сальных и потовых желез, к локальным воспалительным процессам. Но они эффективны при повышенном потоотделении», — отмечает эксперт.

Помните: потеть — это нормально и даже полезно. Бороться нужно с запахом и дискомфортом, а не с самим потом.

Выбирайте средство по ощущениям и состоянию кожи, не гонитесь за трендами. При серьезной или внезапно появившейся потливости не стесняйтесь идти к врачу.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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