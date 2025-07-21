«Они не безопасны»: дезодоранты летом могут навредить, и вот почему

Лето — отличная пора для прогулок, отдыха на природе и встреч с друзьями. Однако жара, душный транспорт и повышенная активность заставляют потовые железы работать с удвоенной силой.
Разбираемся вместе с экспертом, как выбрать дезодорант и где как выбрать тот, который не навредит здоровью.
Зачем мы вообще потеем?
Многие думают, что пот — это нечто лишнее, с чем надо бороться всеми силами. На самом деле, потоотделение — ключевой механизм охлаждения нашего организма.
Пока мы двигаемся, стоим на жаре или просто волнуемся, тело выделяет пот, чтобы не перегреться.
Иногда пот течет ручьем даже в помещении или ночью. Если такое происходит часто и без особых причин — это может быть проявлением гипергидроза, то есть, повышенной потливости.
Чаще всего виновата просто генетика: у некоторых людей потовые железы работают активнее, чем у других.
В магазинах огромный выбор средств — от проверенных антиперспирантов до модных эко-дезодорантов. Чем они отличаются?
Советы по выбору
Врач дерматолог, косметолог; врач высшей категории; главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская рассказала «Городовому», как правильно подобрать дезодорант на лето и чем он отличается от антиперспиранта.
«С дезодорантом все очень индивидуально, и выбор зависит от многих факторов: активность потовых желез, физическая активность, повышенное или пониженное кровяное давление, есть ли волосы в подмышечных впадинах или отсутствуют.
Невозможно сказать, что какой-то дезодорант лучше, а какой то хуже. Как врач, хочу отметить, что не приветствую аэрозольные формы. Это вредно для организма в целом и для дыхательной системы.
Так же есть разница между дезодорантом и антиперспирантом.
Дезодоранты при нанесении на кожу безопасны, но они не блокируют потоотделение, а только придают аромат и ограничивают рост бактерий, что уменьшает запах. При интенсивном потоотделении они не подходят.
Антиперспирант именно блокирует потоотделение, поэтому они не безопасны. Могут приводить к закупорке сальных и потовых желез, к локальным воспалительным процессам. Но они эффективны при повышенном потоотделении», — отмечает эксперт.
Помните: потеть — это нормально и даже полезно. Бороться нужно с запахом и дискомфортом, а не с самим потом.
Выбирайте средство по ощущениям и состоянию кожи, не гонитесь за трендами. При серьезной или внезапно появившейся потливости не стесняйтесь идти к врачу.