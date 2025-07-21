Электричество, кофе и камеры: что стало причиной удара током девочки на остановке в Петербурге

Между тем, ситуация породила множество вопросов к властям о безопасности.

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка получила удар электрическим током на остановке общественного транспорта на улице Марата.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу. Возбуждено уголовное дело.

“Взявшись одной рукой за забор, а второй за столб”

«Восьмилетняя девочка, находясь на улице Марата, получила удар электрическим током, взявшись одной рукой за металлический забор, а второй за информационный столб», — сообщили представители СК по Санкт-Петербургу.

С телесными повреждениями девочка госпитализирована. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Версия прокуратуры: незаземленные провода

Судя по видео, оказавшемся в распоряжении прокуратуры, девочка кружила вокруг столба с информационным табло о прибытии транспорта, держась за опору рукой.

Но затем школьница схватилась второй рукой за железный забор рядом и тут же упала.

Есть версия, что причиной удара током стали незаземленные провода стоящего рядом киоска с кофе. Сейчас участок проверяют сотрудники «Россетей».

Волна возмущения петербуржцев: от светофоров до качества камер

Новость среди петербуржцев вызвала волну возмущения.

В комментариях горожане пишут, что не раз получали удар током от светофоров.

«Меня так раз от кнопки “умного” светофора током ударило. Теперь стараюсь голыми руками эти кнопки не трогать», — пожаловался петербуржец в форуме "Фонтанки".

Однако, возмущение вызвало кое-что еще. Дело оказалось не только в электричестве.

Причиной гнева послужил ролик, слитый в сеть с камер наблюдения. Горожане отметили, что качество видео ужасное. И это тоже вопрос к тому, насколько безопасность людей на контроле.