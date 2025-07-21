Обман века: почему Екатерина II мечтала о шахматном автоматоне и как его разоблачили

Тайны, страсти и гении за шахматной доской Петербурга.

Петербург не зря считается одним из главных шахматных городов России: здесь играли Петр I и Екатерина II, здесь работал настоящий шахматный клуб и блистали чемпионы мира.

Как шахматы стали и остаются неотъемлемой частью городской культуры?

Ход императора: Петр I и шахматная страсть

«Его Величество, когда мы приехали, сидел с одним старым русским за шахматами, в которые, говорят, играет превосходно, как и большая часть русских вельмож», — сообщает об императоре Петре I голштинский дворянин Фридрих Берхгольц.

Эти записи он оставил в своем знаменитом «Дневнике камер-юнкера».

Петр I был страстным шахматистом, и, как считается, древней игре его научил в детстве наставник Никита Зотов.

В учетной книге царского дома за 1676 год есть запись о покупке для царевича Петра Алексеевича шахматного комплекта.

Петр I не только играл в шахматы, но и сам точил фигуры.

Шахматы в допетровской Руси: от порицания до царской забавы

Как пишет Телеграм-канал "Лахта Центра", в шахматы играли и в допетровской Руси, о чем свидетельствуют археологические находки.

Церковь игру не поощряла, считала азартной. В Паисиевском сборнике говорилось:

«Аще кто от клирик… или калугер (монах), или епископ, или прозвитер, или диакон играет шаматы… да извержеться сана».

Впрочем, запрет касался не всех: известно, что царь Алексей Михайлович научился играть в шахматы в шестилетнем возрасте, а Иван Грозный, по одной из версий, скончался во время шахматной партии.

Шахматы при Петре I: ассамблеи и кожаные шахматницы

При Петре I в шахматы играли на ассамблеях и собраниях, играли сановники и высшие чины, мастерами слыли князь Александр Меншиков, адмирал Федор Апраксин, вице-канцлер Петр Шафиров.

В Меншиковском дворце в парадном Ореховом кабинете стоял шахматный стол с фигурками из янтаря, у Летнего дворца стол ставили на Шкиперской площадке.

Играли и на кожаных шахматницах.

Продолжатели шахматных традиций: Екатерина II и живые фигуры

Мастером игры в шахматы была императрица Екатерина II. Она, как и Петр I, сама вытачивала на токарном станке фигуры из кости и преподносила в подарок близким.

Шахматы по настоянию Екатерины II входили в программу обучения ее сына, царевича Павла I.

Ходили слухи, что императрица даже собиралась приобрести для наследника «шахматный автоматон Кемпелена» — создание австро-венгерского изобретателя говорящих машин.

Автоматон представлял собой комод с шахматной доской и фигурой турка. Эта машина, казалось, непобедима, однако секрет “турка” оказался прост: под доской скрывался живой шахматист, искусно управлявший игрой.

Обман вскрылся, но это подкинуло идею императрице. Так, при Екатерине II шахматы приобрели и театральный оттенок — одна из первых партий с живыми фигурами разыгралась на Строгановской даче.

Тогда в роли шахматных фигур, по легенде, выступили граф Иван Остерман и обер-шталмейстер Лев Нарышкин. За игрой наблюдали императрица и замаскированный шведский король Густав IV.

Шахматы занимали важное место в жизни российских императоров и знати, оставив яркий след в истории и культуре Санкт-Петербурга.