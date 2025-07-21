Летняя шаверма: вкусно, но опасно — как не отравиться фастфудом под палящим солнцем

Появился даже специальный ГОСТ на эту уличную еду.

Шаверма — это любимое блюдо петербуржцев, независимо от времени года. Однако летом эта уличная еда может быть опасна.

Вместе с теплом приходит риск пищевых отравлений, и один из ингредиентов шавермы этому способствует. Почему же летом уличная еда становится опаснее и как снизить риски?

Чем опасна шаверма летом?

Главная проблема — это соусы, особенно если они домашние или приготовлены с нарушением технологии. Они создают отличную среду для размножения бактерий.

В жару соусы быстро портятся, пишет Газета.ру со ссылкой на врача-эндокринолога, нутрициолога Дарью Хайкину.

Наиболее опасны майонез, чесночный соус на основе сливок, сырые яйца в соусах, сырные и йогуртовые — особенно если в составе зеленые травы.

Соус выступает своеобразной «бомбой замедленного действия»: кроме риска бактериального заражения, в нем часто скрывается низкокачественное или просроченное мясо.

Какие симптомы могут появиться?

Пищевое отравление выражается чаще всего диареей, слабостью, тошнотой и болями в животе. Лучше не пытаться лечиться дома, а при первых тяжелых симптомах обращаться к врачу.

Как выбрать безопасную шаверму?

Чтобы летом не рисковать здоровьем, желательно соблюдать несколько простых правил:

Откажитесь от большого количества соусов. Лучше выбрать шаверму с минимальным количеством соуса или вовсе без него.

Предпочитайте проверенные точки продажи. Там, где есть холодильное оборудование и соблюдаются санитарные нормы, риск гораздо ниже.

Съедайте шаверму сразу после покупки. Не храните на жаре, не давайте еде лежать на солнце.

Обращайте внимание на внешний вид и запах. Свежая и хорошо приготовленная шаверма не должна иметь неприятного запаха или липких следов соуса.

Что меняется на рынке шавермы в России?

Чтобы повысить безопасность уличной еды, в России с 2025 года вводится ГОСТ на шаверму.

Этот стандарт предусматривает четкие требования к приготовлению, выбору и хранению ингредиентов, в том числе соусов.

Например, мясо должно соответствовать санитарным нормам и ГОСТам, шаверму обязаны подавать при температуре не ниже 65 °C.

Запрещено использование сомнительных добавок и несоблюдение условий хранения.

Производственные помещения должны быть оборудованы по санитарным правилам, а персонал — соблюдать гигиену.