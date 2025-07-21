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«Элитное жилье Петербурга: статус, приватность, эксклюзив»: как не купить «псевдо-элитку» за миллионы

Опубликовано: 21 июля 2025 15:33
элитное жилье
«Элитное жилье Петербурга: статус, приватность, эксклюзив»: как не купить «псевдо-элитку» за миллионы
globallookpress/Maksim Konstantinov

Топ-менеджеры, бизнесмены, медийные персоны: кто готов платить миллионы за анонимность в Петербурге?

Рынок элитной недвижимости Северной столицы делится на два принципиально разных формата: классические элитные ЖК — дорогие проекты в престижных локациях, и клубные дома — камерные резиденции для тех, кто ценит исключительность.

Чем они отличаются и сколько стоит такое жилье? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, подчеркнув ключевые характеристики настоящего элитного жилья.

Критерии элитного жилья: где искать статус и приватность?

Елена Ковалерова-Павловская
Елена Ковалерова-Павловская Риелтор
«Локация — исторический центр, острова (Крестовский, Каменный), набережные Невы», — отметила эксперт.

Такое жилье подойдет тем, кто ценит статус, приватность, эксклюзив.

  • Архитектура — авторские проекты, премиальные материалы (натуральный камень, панорамное остекление)
  • Безопасность — закрытые территории, консьерж-сервис 24/7
  • Инфраструктура — private-зоны (SPA, зимние сады, винные погреба)

ТОП-5 клубных домов Петербурга: резиденции для избранных

Название Локация Формат Стоимость (от) Количество объектов Ключевые особенности
Резиденция на Каменном Каменный остров 15 резиденций 2 млн ₽/м² 15 Частный сад
Cheval Court Конюшенная площадь 12 апартаментов 12 Зимний сад, реконструкция XIX века
Императорский яхт-клуб Безымянный остров 22 резиденции 1.8 млн ₽/м² 22 Причалы для яхт
ЖК N8 Новгородская ул. Квартиры с террасами 1.1 млн ₽/м² Авторская архитектура Студии 44
Миръ Миргородская ул. 36 квартир 900 тыс. ₽/м² 36 Подземный паркинг

«Для сравнения: средняя цена в бизнес-классе — 200-500 тыс. ₽/м²», — сказала Ковалерова-Павловская.

«Малочисленность, закрытость, эксклюзивные сервисы»: в чем особенность клубных домов?

  • Малочисленность — от 12 до 50 квартир в доме
  • Закрытость — нет свободного доступа на территорию
  • Эксклюзивные сервисы — от сигарных комнат до персональных причалов

«Кто покупает: топ-менеджеры международных компаний, владельцы крупного бизнеса, медийные персоны, ценящие анонимность», — обозначила эксперт.

Осторожно: «псевдо-элитка»! Как не ошибиться в выборе?

Ковалерова-Павловская также заметила, что далеко не все дорогие ЖК попадают в класс элитного жилья.

«Примеры псевдо-элитки: массовые высотки с «золотой» отделкой и проекты в спальных районах с пометкой «премиум».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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