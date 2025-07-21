«Элитное жилье Петербурга: статус, приватность, эксклюзив»: как не купить «псевдо-элитку» за миллионы

Рынок элитной недвижимости Северной столицы делится на два принципиально разных формата: классические элитные ЖК — дорогие проекты в престижных локациях, и клубные дома — камерные резиденции для тех, кто ценит исключительность.
Чем они отличаются и сколько стоит такое жилье? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская, подчеркнув ключевые характеристики настоящего элитного жилья.
Критерии элитного жилья: где искать статус и приватность?
Такое жилье подойдет тем, кто ценит статус, приватность, эксклюзив.
- Архитектура — авторские проекты, премиальные материалы (натуральный камень, панорамное остекление)
- Безопасность — закрытые территории, консьерж-сервис 24/7
- Инфраструктура — private-зоны (SPA, зимние сады, винные погреба)
ТОП-5 клубных домов Петербурга: резиденции для избранных
|Название
|Локация
|Формат
|Стоимость (от)
|Количество объектов
|Ключевые особенности
|Резиденция на Каменном
|Каменный остров
|15 резиденций
|2 млн ₽/м²
|15
|Частный сад
|Cheval Court
|Конюшенная площадь
|12 апартаментов
|–
|12
|Зимний сад, реконструкция XIX века
|Императорский яхт-клуб
|Безымянный остров
|22 резиденции
|1.8 млн ₽/м²
|22
|Причалы для яхт
|ЖК N8
|Новгородская ул.
|Квартиры с террасами
|1.1 млн ₽/м²
|–
|Авторская архитектура Студии 44
|Миръ
|Миргородская ул.
|36 квартир
|900 тыс. ₽/м²
|36
|Подземный паркинг
«Для сравнения: средняя цена в бизнес-классе — 200-500 тыс. ₽/м²», — сказала Ковалерова-Павловская.
«Малочисленность, закрытость, эксклюзивные сервисы»: в чем особенность клубных домов?
- Малочисленность — от 12 до 50 квартир в доме
- Закрытость — нет свободного доступа на территорию
- Эксклюзивные сервисы — от сигарных комнат до персональных причалов
«Кто покупает: топ-менеджеры международных компаний, владельцы крупного бизнеса, медийные персоны, ценящие анонимность», — обозначила эксперт.
Осторожно: «псевдо-элитка»! Как не ошибиться в выборе?
Ковалерова-Павловская также заметила, что далеко не все дорогие ЖК попадают в класс элитного жилья.
«Примеры псевдо-элитки: массовые высотки с «золотой» отделкой и проекты в спальных районах с пометкой «премиум».