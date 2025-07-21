Путь в искусство: как Пушкин получал пропуск в Эрмитаж и что изменил Николай I

Почему в сокровищницу пускали только избранных?

До середины 19 века Эрмитаж могли посещать только избранные. Даже Александр Пушкин смог попасть туда только по рекомендации Василия Жуковского.

«Всем этим там любуются мыши и я», — говорила Екатерина II, основавшая музей, намекая на ограниченный круг посетителей.

Избранные: ценители искусства и иностранные гости

В целях безопасности, доступ к шедеврам получали немногие.

В основном, это был небольшой круг любителей и ценителей искусства, да еще иностранцы. Их пускали, чтобы похвастаться уникальной коллекцией.

Правила посещения: никаких чинов и громких разговоров

Но даже к избранным были свои требования:

«оставить все чины вне дверей, равномерно и шляпы, а наипаче шпаги».

«быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать и ничего не грызть».

«говорить умеренно и негромко, дабы у прочих там находящихся уши и головы не заболели».

«не вздыхать и не зевать и никому скуки или тягости не наносить».

Эти правила Екатерина II приказала повесить на входе в Эрмитаж.

Открытие для всех: мечта Николая I

Но, уже при правлении Николая I музей открыли для всех желающих. Простые люди могли видеть все произведения искусства. Никто им не запрещал.

Это продлилось недолго. Как пишет блогер Софья@ПетербургиЯ, в 1837 году в Зимнем дворце случился пожар, и открытие нового музея состоялось только в 1852 году.

Часы работы и дресс-код: новые правила для посетителей

Музей работал летом с 8 утра и до 6 вечера, а зимой с 10 утра до 3 часов дня.

Да, конечно, были и особые часы для императора и его семьи — с 12:30 до 14 часов посетители не пускались, потому как «в сие время Его величество изволит сам посещать каждодневно Эрмитаж».

Вход был по специальным билетам, как и сегодня.

Только вот было одно требование — посещать музей во фраках и мундирах.

Отмена дресс-кода: Эрмитаж становится доступным

Но вскоре, благодаря директору Эрмитажа Степану Гедеонову, такой строгий дресс-код отменили, ведь не у всех был фрак в конце концов.

При Александре II Эрмитаж становится обычным публичным музеем.

Было только одно требование— одежда должна быть опрятной и чистой. Простонародное платье допускалось.

К тому же, не надо заранее заказывать входные билеты.

Народ хлынул в музеи: статистика посещений

И вот тогда те, кто хотел увидеть эти шедевры, они направились в музей.

К началу 20 века число посетителей уже доходило до 136 тысяч человек в год.

Сколько стоил входной билет: от бесплатного посещения до 20 копеек

На счет Эрмитажа по стоимости билетов нет достоверных данных. Но, есть данные о стоимости билетов в Русский музей, в Михайловский дворец.

Так, до революции 1917 года в дни работы экспозиции вход был свободный, то есть, с посетителей не взималось никакой платы. Только осенью в 1928 году вводятся билеты стоимостью в 20 копеек.