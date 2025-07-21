Путь в искусство: как Пушкин получал пропуск в Эрмитаж и что изменил Николай I

До середины 19 века Эрмитаж могли посещать только избранные. Даже Александр Пушкин смог попасть туда только по рекомендации Василия Жуковского.
«Всем этим там любуются мыши и я», — говорила Екатерина II, основавшая музей, намекая на ограниченный круг посетителей.
Избранные: ценители искусства и иностранные гости
В целях безопасности, доступ к шедеврам получали немногие.
В основном, это был небольшой круг любителей и ценителей искусства, да еще иностранцы. Их пускали, чтобы похвастаться уникальной коллекцией.
Правила посещения: никаких чинов и громких разговоров
Но даже к избранным были свои требования:
«оставить все чины вне дверей, равномерно и шляпы, а наипаче шпаги».
«быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать и ничего не грызть».
«говорить умеренно и негромко, дабы у прочих там находящихся уши и головы не заболели».
«не вздыхать и не зевать и никому скуки или тягости не наносить».
Эти правила Екатерина II приказала повесить на входе в Эрмитаж.
Открытие для всех: мечта Николая I
Но, уже при правлении Николая I музей открыли для всех желающих. Простые люди могли видеть все произведения искусства. Никто им не запрещал.
Это продлилось недолго. Как пишет блогер Софья@ПетербургиЯ, в 1837 году в Зимнем дворце случился пожар, и открытие нового музея состоялось только в 1852 году.
Часы работы и дресс-код: новые правила для посетителей
Музей работал летом с 8 утра и до 6 вечера, а зимой с 10 утра до 3 часов дня.
Да, конечно, были и особые часы для императора и его семьи — с 12:30 до 14 часов посетители не пускались, потому как «в сие время Его величество изволит сам посещать каждодневно Эрмитаж».
Вход был по специальным билетам, как и сегодня.
Только вот было одно требование — посещать музей во фраках и мундирах.
Отмена дресс-кода: Эрмитаж становится доступным
Но вскоре, благодаря директору Эрмитажа Степану Гедеонову, такой строгий дресс-код отменили, ведь не у всех был фрак в конце концов.
При Александре II Эрмитаж становится обычным публичным музеем.
Было только одно требование— одежда должна быть опрятной и чистой. Простонародное платье допускалось.
К тому же, не надо заранее заказывать входные билеты.
Народ хлынул в музеи: статистика посещений
И вот тогда те, кто хотел увидеть эти шедевры, они направились в музей.
К началу 20 века число посетителей уже доходило до 136 тысяч человек в год.
Сколько стоил входной билет: от бесплатного посещения до 20 копеек
На счет Эрмитажа по стоимости билетов нет достоверных данных. Но, есть данные о стоимости билетов в Русский музей, в Михайловский дворец.
Так, до революции 1917 года в дни работы экспозиции вход был свободный, то есть, с посетителей не взималось никакой платы. Только осенью в 1928 году вводятся билеты стоимостью в 20 копеек.