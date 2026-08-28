Можно ли убежать от лося: когда нужно медленно отходить, а когда прятаться за деревом

Как правильно вести себя при встрече с лосем

Когда человек смотрит на фотографии с лосем, то в первую очередь обращает внимание на рога, но в природе их уже никто не замечает. При встрече с животным люди опускают взгляд на ноги, так как они кажутся неестественно длинными. Если увидеть лося в лесу, то сразу вспоминаются классические правила: нельзя шуметь и подходить, а также бежать от зверя. Но реальность может отличаться от слов.

Что важно понять

Лось выглядит устрашающе, но он не всегда представляет опасность для человека. Обычно животное не интересуется людьми, старается уйти в другое место и продолжить кормление. Неприятности могут возникнуть, если попробовать перекрыть лосю дорогу, попытаться его сфотографировать.

Основная ошибка при встрече с лосем связана с его неподвижностью. Если зверь стоит и смотрит, то у человека возникает ощущение, что его присутствие явно терпят, поэтому начинает приближаться. Так делать точно нельзя, сообщает ixbt.com.

При виде лося лучше всего спокойно заговорить, начать медленно уходить, а также не пытаться прогнать животное.

Когда следует увеличить расстояние

Осенью у лосей наступает период гона, поэтому они становятся особенно агрессивными. В это время лучше не встречаться с самцами. Также стоит опасаться поздней весны и начала лета, когда у лосих рождаются детеныши. Если на пути встретился лосенок, то необходимо покинуть местность, так как рядом может находиться мать.

Когда у лося прижаты уши и поднята шерсть на шее, при этом он облизывает губы, бьет копытами, то это является предупреждением для человека. Находиться здесь опасно.

Когда нужно искать укрытие

При приближении лося необходимо начать быстрое отступление, при этом важно выбрать не открытую местность, а лес. В такой ситуации нужно найти толстое дерево, крупный валун, автомобиль или другие преграды, которые смогут стать защитой.

Вывод

При обычной встрече с лосем необходимо вести себя спокойно, не перекрывать животному дорогу, а также двигаться медленно. Если заметили детеныша, то следует заметно ускориться. Когда лось настроен агрессивно, то важно найти укрытие. Даже в случае агрессии у лося морда будет неподвижной, поэтому стоит обращать внимание на другие признаки.

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