Городовой / Новости Петербурга / 3 капли на тряпку — и кухонные шкафы хоть на выставку вези: ни липкого налёта, ни отпечатков, ни пыли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Свой каток посреди лета и 40 рабочих на фасад: Гатчина готовится к столетию региона Новости Петербурга
Можно ли убежать от лося: когда нужно медленно отходить, а когда прятаться за деревом Полезное
Если у вас есть права - вызовут в военкомат: чем грозит электронная повестка с категорией «В» Новости Петербурга
Даже бетонная почва на следующий год становится мягкой: добавляю 3 компонента — хватит 200 грамм Полезное
Не срезать и не срывать: учёные поставили точку в споре — как правильно собирать грибы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

3 капли на тряпку — и кухонные шкафы хоть на выставку вези: ни липкого налёта, ни отпечатков, ни пыли

Опубликовано: 28 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
3 капли на тряпку — и кухонные шкафы хоть на выставку вези: ни липкого налёта, ни отпечатков, ни пыли
3 капли на тряпку — и кухонные шкафы хоть на выставку вези: ни липкого налёта, ни отпечатков, ни пыли
Городовой ру
Как быстро отмыть кухонные шкафчики

Жир на кухонных шкафах появляется даже там, где руки почти не касаются. Он смешивается с пылью, затвердевает, и обычная тряпка только размазывает грязь по поверхности. Есть средство из трёх ингредиентов, которое легко справляется с налётом, пишет "Усолье.инфо".

Приготовление и применение

В пульверизатор налейте 400 мл тёплой воды, добавьте 50 мл нашатыря, столовую ложку жидкого мыла и 50 мл глицерина. Встряхните.

Глицерин оставляет тонкую плёнку, поэтому не перебарщивайте. Для регулярной чистки достаточно пары капель средства на влажной салфетке.

Если налёт старый, нанесите состав на 5–10 минут, затем смойте влажной тканью и вытрите насухо. Для поддержания чистоты — просто протрите фасады влажной микрофиброй с 2–3 каплями средства и сразу отполируйте сухой салфеткой.

Реальные отзывы

«Фасады мыла всем подряд, жир не оттирался. Сделала состав с нашатырём — засияли как новые. Никаких разводов», - оставила свой отзыв Ольга из Твери.

«Глянец на кухне вечно в пятнах. Этот рецепт спас: чистота и блеск за пару минут. Главное, не перелить глицерин», - рекомендует Андрей, г. Казань.

Вывод

Нашатырь, жидкое мыло и глицерин — бюджетное оружие против кухонного жира. Убирает налёт, восстанавливает блеск и не оставляет разводов. Держите состав под рукой, и шкафы будут всегда выглядеть безупречно.

Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро очистить чайник от накипи.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью