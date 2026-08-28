3 капли на тряпку — и кухонные шкафы хоть на выставку вези: ни липкого налёта, ни отпечатков, ни пыли

Жир на кухонных шкафах появляется даже там, где руки почти не касаются. Он смешивается с пылью, затвердевает, и обычная тряпка только размазывает грязь по поверхности. Есть средство из трёх ингредиентов, которое легко справляется с налётом, пишет "Усолье.инфо".
Приготовление и применение
В пульверизатор налейте 400 мл тёплой воды, добавьте 50 мл нашатыря, столовую ложку жидкого мыла и 50 мл глицерина. Встряхните.
Глицерин оставляет тонкую плёнку, поэтому не перебарщивайте. Для регулярной чистки достаточно пары капель средства на влажной салфетке.
Если налёт старый, нанесите состав на 5–10 минут, затем смойте влажной тканью и вытрите насухо. Для поддержания чистоты — просто протрите фасады влажной микрофиброй с 2–3 каплями средства и сразу отполируйте сухой салфеткой.
Реальные отзывы
«Фасады мыла всем подряд, жир не оттирался. Сделала состав с нашатырём — засияли как новые. Никаких разводов», - оставила свой отзыв Ольга из Твери.
«Глянец на кухне вечно в пятнах. Этот рецепт спас: чистота и блеск за пару минут. Главное, не перелить глицерин», - рекомендует Андрей, г. Казань.
Вывод
Нашатырь, жидкое мыло и глицерин — бюджетное оружие против кухонного жира. Убирает налёт, восстанавливает блеск и не оставляет разводов. Держите состав под рукой, и шкафы будут всегда выглядеть безупречно.
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