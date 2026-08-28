Не срезать и не срывать: учёные поставили точку в споре — как правильно собирать грибы

Ученые МГУ и биолог Вишневский рассказали о правилах сбора грибов

Грибной сезон сейчас в полном разгаре. В лесах можно найти белые, опята, маслята, подберезовики и подосиновики, но каждый раз грибников мучает один и тот же вопрос. Как нужно собирать грибы? Некоторые считают, что следует срезать их, иначе повредится грибница. Другие уверены, что гриб нужно выдергивать, так как оставшаяся ножка сгниет и приведет к заражению грибницы. После долгих споров в этом вопросе поставили точку.

Мнение ученых МГУ

Ученые кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова уверяют, что грибы следует выкручивать. При выдергивании существует вероятность повреждения нитей грибницы, а срез ножом приводит к ранке и дальнейшей инфекции, сообщает progorod43.ru. При аккуратном проворачивании ножки грибница остается целой, из-за чего уже в скором времени на этом месте появится новый гриб.

Мнение миколога Михаила Вишневского

Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский в беседе с “АиФ” считает, что для грибницы нет никакой разницы в способе сбора. Он сравнил грибы с “яблочным урожаем” на “подземном дереве”. Яблоня не почувствует разницы, когда вы будете срывать урожай или срезать секатором. С грибницей наблюдается такой же случай.

Миколог отметил, что в природе каждый год перегнивают на корню миллионы несобранных грибов, но грибница остается целой. Он уверен, что если бы этот процесс представлял опасность, то природа придумала бы защитный механизм. Также невозможно вытянуть нити грибницы, чего так боятся многие грибники.

Вывод

Сбор грибов должен приносить удовольствие, поэтому можно выкручивать их, срезать или выдергивать. Грибнице будет все равно, что вы делаете с грибом. Лучше уделить внимание другому вопросу: в корзине должны находиться только те грибы, которые являются съедобными. Если сомневаетесь, то следует отказаться от сбора.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как найти белые грибы даже в неурожайный год.