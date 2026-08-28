Народные приметы на 28 августа: что нельзя делать на Успение

Рассказываем о народных традициях и приметах этого дня, который объединяет радость урожая и веру в вечность.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает переход Девы Марии от земной жизни к вечной. В народе — Дожинки, завершение жатвы. После двухнедельного поста — день радости и благодарности за урожай, труды и возможность начать новый сезон с чистотой души, пишет "Аргументы и Факты".

История праздника: от земной жизни к небесной славе

Апостолы погребли Богородицу в Гефсиманском саду. Когда на третий день Фома, опоздавший к погребению, попросил открыть гроб, там остались только пелены — тела не было. Так Церковь получила свидетельство, что Богородица воскрешена Сыном и взята на небо. Этот день — упование на жизнь, которой не бывает конца.

Что означал Успен день для крестьян

Дожинки — так на Руси называли Успение, потому что жатва к этому дню заканчивалась. Женщины с серпами выходили в поле, обвязывали их соломой и катались по земле, возвращая ей силу. Последний сноп наряжали в сарафан и с песнями несли в село. В храмах освящали колосья и семена, а после службы устраивали общую трапезу. Тогда же начинали солить огурцы и квасить капусту.

С этого дня начиналось «молодое бабье лето» — тепло до Ивана Постного. Ясная погода сулила тёплую осень, дождь — ненастье, туман — грибной сезон. В Успение не ходили босиком и не втыкали в землю острых предметов: земля завершила свой круг, и к ней относились с почтением.

Что можно и что нельзя делать

Наводили порядок в доме, собирались с близкими за трапезой и радовались завершению поста. Запрещалось работать на земле, ссориться и сквернословить. Особый запрет касался стрижки — верили, что это может отсрочить замужество для незамужних девушек. Не рекомендовалось грустить — праздник требовал светлого настроения.

Приметы

В этот день особенно внимательно следили за погодой — она подсказывала, какой будет осень:

Ясный и тёплый день обещал, что осень будет сухой и мягкой.

Дождь сулил затяжной переходный сезон с избытком влаги.

Туман предвещал богатый урожай грибов, а порывистый ветер — неустойчивую, переменчивую осень.

Пасмурное небо говорило о дождливой и затяжной осени.

А если мухи становились особенно назойливыми и кусачими, это был верный признак скорого похолодания.

Каждое явление было подсказкой, а вместе они складывались в общую картину грядущего сезона.

Вывод

Успение Богородицы — праздник, который соединяет церковную память о переходе Девы Марии в вечную жизнь и вековые народные традиции завершения жатвы. Это день благодарности земле за урожай, день завершения трудов и день надежды на то, что жизнь продолжается за пределами земного бытия. В этот день важно остановиться, оглянуться на сделанное и с миром в душе войти в осень.

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