Какие переводы банки будут блокировать с 1 сентября: новые правила для всех

С 1 сентября вступают в силу серьёзные изменения в банковском регулировании. Затронут новые правила почти каждого, кто пользуется картами и переводами. Цель нововведений — усилить защиту средств клиентов и снизить риски мошенничества. "Банки.ру" рассказали, к чему готовиться.
Реестр карт и лимит на их количество
С 1 сентября текущего года банки обяжут предоставлять сведения о картах своих клиентов в Единую систему учёта платежных карт. Она создаётся на платформе Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь перед выпуском нового "пластика" банк обязан сверить информацию по данному реестру.
Более того, просто сверяться можно будет лишь год. Уже с сентября 2027 года вводится жёсткое ограничение — не более 20 одновременно действующих карточек на одного человека.
Если вы тот самый человек, который любит заводить счета в разных банках и забывать об этом, вам придется не просто. Некоторые карты вам заблокируют автоматически. Поэтому стоит уже сейчас пересмотреть свой портфель и закрыть ненужные пластиковые карты.
Задержка переводов до 48 часов
Появится еще одно новшество, которое окажется для многих неприятным. С сентября банки смогут замораживать денежные переводы. Максимум на двое суток и в определенных ситуациях:
- если незадолго до перевода клиент менял паспортные данные или номер телефона в профиле на «Госуслугах»;
- если сумма перевода ранее неизвестному получателю больше 200 тысяч рублей (либо несколько переводов одному получателю за день в сумме дают эту цифру).
Обойти правило, разбивая сумму на мелкие части, не выйдет — банк будет суммировать все операции за день. Этот период охлаждения даёт время убедиться, что операция инициирована владельцем, а не мошенниками. Учитывайте это при планировании крупных платежей.
Ранее "Городовой" рассказывал, что пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата.