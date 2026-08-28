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«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и без горечи

Опубликовано: 28 августа 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и без горечи
«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и без горечи
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Существует огромное количество сортов огурцов, и в этом многообразии легко запутаться. Агроном Ксения Давыдова рекомендует отдать предпочтение одному виду, который неприхотлив к погодным условиям и способен плодоносить в теплице до самых морозов. При этом специалист советует не высаживать более трех кустов, поскольку урожай будет попросту некуда девать.

Речь идет о партенокарпическом гибриде пучкового типа закладки завязи «С пальчик». Огурцы небольшие, сладковаты на вкус, остаются упругими и хрустящими в маринадах, вкусны в малосоленом виде летом. Однако есть некоторые хитрости его выращивания.

«С пальчик» быстро начинает плодоносить, но требователен к качеству грунта. На «голой» земле вырастить богатый урожай не получится. Лучше всего заложить в почву навоз и крапиву, а если такой возможности нет, то гранулированный куриный помет (1 литр сухих гранул на каждый квадратный метр грядки).

Завязи пучкового типа у этой культуры растут непрерывно все лето.

После сбора всех плодов из пазухи листа не рекомендуется удалять сам лист. Его следует сохранить и выполнить внекорневую подкормку с использованием калийной селитры (в пропорции 1 чайная ложка на 5 литров воды).

При соблюдении этих нехитрых правил культура вас буквально завалит урожаем, поэтому обязательно попробуйте посадить его весной.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Мечта дачника».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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