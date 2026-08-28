«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и без горечи

Новости по теме

«Вонючка» для огурцов и кальций для «дамских пальчиков»: как спасти урожай от гнилых носиков

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Огурцам в мае – обязательно: простая подкормка увеличит урожай в 2 раза – понадобятся только эти «отходы»

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Из всех гибридов огурцов каждый год сажаю лишь 1: штампует зеленцы как бешеный до самых морозов – урожай собираем бочками

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Из 10500 гибридов огурцов в открытый грунт сажаю лишь 1: прет как угорелый и в засуху, и в холода – урожай собираю мешками

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Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи

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