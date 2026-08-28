«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и без горечи

Существует огромное количество сортов огурцов, и в этом многообразии легко запутаться. Агроном Ксения Давыдова рекомендует отдать предпочтение одному виду, который неприхотлив к погодным условиям и способен плодоносить в теплице до самых морозов. При этом специалист советует не высаживать более трех кустов, поскольку урожай будет попросту некуда девать.
Речь идет о партенокарпическом гибриде пучкового типа закладки завязи «С пальчик». Огурцы небольшие, сладковаты на вкус, остаются упругими и хрустящими в маринадах, вкусны в малосоленом виде летом. Однако есть некоторые хитрости его выращивания.
«С пальчик» быстро начинает плодоносить, но требователен к качеству грунта. На «голой» земле вырастить богатый урожай не получится. Лучше всего заложить в почву навоз и крапиву, а если такой возможности нет, то гранулированный куриный помет (1 литр сухих гранул на каждый квадратный метр грядки).
Завязи пучкового типа у этой культуры растут непрерывно все лето.
После сбора всех плодов из пазухи листа не рекомендуется удалять сам лист. Его следует сохранить и выполнить внекорневую подкормку с использованием калийной селитры (в пропорции 1 чайная ложка на 5 литров воды).
При соблюдении этих нехитрых правил культура вас буквально завалит урожаем, поэтому обязательно попробуйте посадить его весной.
Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Мечта дачника».