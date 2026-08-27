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Из всех кабачков готовлю хрустящие палочки: вкуснее чипсов и всего за 25 минут

Опубликовано: 27 августа 2026 22:30
 Проверено редакцией
Из всех кабачков готовлю хрустящие палочки: вкуснее чипсов и всего за 25 минут
Из всех кабачков готовлю хрустящие палочки: вкуснее чипсов и всего за 25 минут
Городовой ру
Простое и вкусное блюдо из свежих овощей - даже дети полюбят

В разгар сезона кабачков шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом хрустящих кабачковых палочек — простой и быстрой закуски. Палочки в панировке, запечённые до золотистой корочки, идеально подойдут к ужину, на перекус или как гарнир к мясу вместо традиционных оладий или икры.

Ингредиенты

  • Кабачки (лучше молодые, с тонкой кожицей) — 2 средних (около 600–700 г)
  • Пармезан (или другой твёрдый сыр) — 50 г (примерно 5–6 ст. ложек тёртого)
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Панировочные сухари — 4–5 ст. ложек с горкой
  • Растительное масло — 2 ст. ложки (для сбрызгивания)
  • Соль, перец, сушёные травы (прованские, орегано, паприка) — по вкусу
  • Для подачи: сметана или греческий йогурт, свежая зелень

Приготовление

Шаг 1. Подготовка кабачков.

Овощи вымойте, обсушите. Если кабачки молодые, кожицу можно не счищать. Нарежьте их брусочками длиной 7–8 см и толщиной около 1,5 см. Если внутри много семян и рыхлая сердцевина, удалите её — тогда палочки не развалятся.

Шаг 2. Приготовление панировочной смеси.

В отдельной миске смешайте сухари, мелко натёртый пармезан, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и любимые специи.

Шаг 3. Панировка.

Сбрызните кабачковые брусочки растительным маслом, чтобы панировка лучше прилипала. Затем обваляйте каждый кусочек в сухой смеси со всех сторон. Можно слегка прижать рукой, чтобы корочка держалась плотнее.

Шаг 4. Запекание.

Застелите противень пергаментом. Выложите палочки в один слой, не слишком плотно — между ними должно оставаться расстояние для циркуляции горячего воздуха. Отправляйте в разогретую до 200 C духовку на 20–25 минут. Через 10–12 минут переверните палочки, чтобы они подрумянились равномерно. Появилась золотистая хрустящая корочка - значит палочки готовы.

Шаг 5. Подача.

Выложите палочки на блюдо, посыпьте свежей зеленью. Подавайте со сметаной, греческим йогуртом или любым соусом на ваш вкус — например, чесночным или томатным.

Полезные советы

  • Если пармезана нет, используйте любой твёрдый сыр — «Гауду», «Российский» или смесь сыров.
  • Вместо сухарей для панировки подойдут молотые овсяные хлопья, кукурузная мука или измельчённые орехи.
  • Для пикантности добавьте щепотку острого перца или сушёного чеснока.
  • Если нет духовки — жарьте на сковороде с небольшим количеством масла до румяности.

Мнение корреспондента Артёма Петрова

Артём Петров, автор «Городового», этим летом столкнулся с настоящим "нашествием" кабачков на даче. Он стал искать необычные рецепты и наткнулся на этот. Хрустящие палочки готовятся просто и нравятся даже детям, они едят печеные ломтики вместо чипсов. Очень удобно, что они запекаются в духовке, никаких брызг масла.

Вывод

Кабачок — универсальный овощ: из него можно сделать и сладкую запеканку, и острую закуску, и «масло» для бутербродов. Хрустящие палочки от шеф-повара Василия Емельяненко — ещё один способ открыть этот овощ с новой стороны. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и текстуры. Попробуйте — и, возможно, кабачок станет вашим любимым летним продуктом, а не овощем, который нужно куда-то пристроить.

Ранее Городовой рассказал, как приготовить масло из кабачков.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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