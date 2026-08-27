Из всех кабачков готовлю хрустящие палочки: вкуснее чипсов и всего за 25 минут

В разгар сезона кабачков шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом хрустящих кабачковых палочек — простой и быстрой закуски. Палочки в панировке, запечённые до золотистой корочки, идеально подойдут к ужину, на перекус или как гарнир к мясу вместо традиционных оладий или икры.
Ингредиенты
- Кабачки (лучше молодые, с тонкой кожицей) — 2 средних (около 600–700 г)
- Пармезан (или другой твёрдый сыр) — 50 г (примерно 5–6 ст. ложек тёртого)
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Панировочные сухари — 4–5 ст. ложек с горкой
- Растительное масло — 2 ст. ложки (для сбрызгивания)
- Соль, перец, сушёные травы (прованские, орегано, паприка) — по вкусу
- Для подачи: сметана или греческий йогурт, свежая зелень
Приготовление
Шаг 1. Подготовка кабачков.
Овощи вымойте, обсушите. Если кабачки молодые, кожицу можно не счищать. Нарежьте их брусочками длиной 7–8 см и толщиной около 1,5 см. Если внутри много семян и рыхлая сердцевина, удалите её — тогда палочки не развалятся.
Шаг 2. Приготовление панировочной смеси.
В отдельной миске смешайте сухари, мелко натёртый пармезан, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и любимые специи.
Шаг 3. Панировка.
Сбрызните кабачковые брусочки растительным маслом, чтобы панировка лучше прилипала. Затем обваляйте каждый кусочек в сухой смеси со всех сторон. Можно слегка прижать рукой, чтобы корочка держалась плотнее.
Шаг 4. Запекание.
Застелите противень пергаментом. Выложите палочки в один слой, не слишком плотно — между ними должно оставаться расстояние для циркуляции горячего воздуха. Отправляйте в разогретую до 200 C духовку на 20–25 минут. Через 10–12 минут переверните палочки, чтобы они подрумянились равномерно. Появилась золотистая хрустящая корочка - значит палочки готовы.
Шаг 5. Подача.
Выложите палочки на блюдо, посыпьте свежей зеленью. Подавайте со сметаной, греческим йогуртом или любым соусом на ваш вкус — например, чесночным или томатным.
Полезные советы
- Если пармезана нет, используйте любой твёрдый сыр — «Гауду», «Российский» или смесь сыров.
- Вместо сухарей для панировки подойдут молотые овсяные хлопья, кукурузная мука или измельчённые орехи.
- Для пикантности добавьте щепотку острого перца или сушёного чеснока.
- Если нет духовки — жарьте на сковороде с небольшим количеством масла до румяности.
Мнение корреспондента Артёма Петрова
Артём Петров, автор «Городового», этим летом столкнулся с настоящим "нашествием" кабачков на даче. Он стал искать необычные рецепты и наткнулся на этот. Хрустящие палочки готовятся просто и нравятся даже детям, они едят печеные ломтики вместо чипсов. Очень удобно, что они запекаются в духовке, никаких брызг масла.
Вывод
Кабачок — универсальный овощ: из него можно сделать и сладкую запеканку, и острую закуску, и «масло» для бутербродов. Хрустящие палочки от шеф-повара Василия Емельяненко — ещё один способ открыть этот овощ с новой стороны. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и текстуры. Попробуйте — и, возможно, кабачок станет вашим любимым летним продуктом, а не овощем, который нужно куда-то пристроить.
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