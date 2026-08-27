Разница в 22 тысячи: почему в Петербурге отдать ребенка в частную школу дороже, чем взять ипотеку на 40 «квадратов»

Базовая ипотека дешевле частной школы только в трех городах.

Планируете покупку жилья или думаете перевести ребенка в частную школу? Аналитики сервиса «Домклик» провели интересное исследование.

Они сравнили ежемесячные платежи за небольшую квартиру (до 40 кв. метров) и стоимость одного месяца учебы в частной школе. Результаты для Петербурга оказались весьма неожиданными.

Льготная ипотека в Питере намного дешевле школы

В среднем по России льготная ипотека и частная школа стоят примерно одинаково. Но Петербург стал абсолютным лидером по разрыву в ценах, пишет РИА Новости Недвижимость.

Месяц учебы в частной школе Петербурга стоит около 63 тысяч рублей .

. Платеж по льготной ипотеке составляет примерно 41 тысячу рублей.

Разница — 22 тысячи рублей в месяц. Покупать жилье по льготной программе в Северной столице выходит ощутимо дешевле, чем учить ребенка в частном классе.

Обычная ипотека тоже уступает в цене

Когда льготы отменяют, ипотека резко дорожает. В большинстве регионов России рыночная ставка сразу «перебивает» ценник частных школ. Но Петербург — исключение.

Даже если брать квартиру по полной базовой ставке, платеж в Петербурге всё равно будет ниже стоимости школы. В этом случае ипотека обойдется дешевле образования на 13,5 тысяч рублей.

К слову, такая ситуация сложилась всего в трех городах страны: у нас, в Москве и в Перми.

Что это значит для обычного человека?

Конечно, жилье и образование — это совершенно разные вещи. Никто не предлагает выбирать что-то одно.

Но эти цифры дают отличный ориентир для семейного бюджета. Вывод простой: если ваша семья тянет оплату частной школы в Петербурге, то и покупка собственной квартиры вам точно по силам.

Ранее «Городовой» рассказывал, во сколько на самом деле обойдется новостройка в Петербурге семье с двумя детьми.