Разница в 22 тысячи: почему в Петербурге отдать ребенка в частную школу дороже, чем взять ипотеку на 40 «квадратов»

Планируете покупку жилья или думаете перевести ребенка в частную школу? Аналитики сервиса «Домклик» провели интересное исследование.
Они сравнили ежемесячные платежи за небольшую квартиру (до 40 кв. метров) и стоимость одного месяца учебы в частной школе. Результаты для Петербурга оказались весьма неожиданными.
Льготная ипотека в Питере намного дешевле школы
В среднем по России льготная ипотека и частная школа стоят примерно одинаково. Но Петербург стал абсолютным лидером по разрыву в ценах, пишет РИА Новости Недвижимость.
- Месяц учебы в частной школе Петербурга стоит около 63 тысяч рублей.
- Платеж по льготной ипотеке составляет примерно 41 тысячу рублей.
Разница — 22 тысячи рублей в месяц. Покупать жилье по льготной программе в Северной столице выходит ощутимо дешевле, чем учить ребенка в частном классе.
Обычная ипотека тоже уступает в цене
Когда льготы отменяют, ипотека резко дорожает. В большинстве регионов России рыночная ставка сразу «перебивает» ценник частных школ. Но Петербург — исключение.
Даже если брать квартиру по полной базовой ставке, платеж в Петербурге всё равно будет ниже стоимости школы. В этом случае ипотека обойдется дешевле образования на 13,5 тысяч рублей.
К слову, такая ситуация сложилась всего в трех городах страны: у нас, в Москве и в Перми.
Что это значит для обычного человека?
Конечно, жилье и образование — это совершенно разные вещи. Никто не предлагает выбирать что-то одно.
Но эти цифры дают отличный ориентир для семейного бюджета. Вывод простой: если ваша семья тянет оплату частной школы в Петербурге, то и покупка собственной квартиры вам точно по силам.
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